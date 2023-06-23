Общественный транспорт в Риге на Лиго и Янов день будет бесплатным

Кроме того, введены дополнительные рейсы, чтобы доставить людей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно.

Сегодня с 19:00 до 5:30 введены дополнительные рейсы на объединенных автобусных маршрутах номер 12, 23 и 26, автобусных маршрутах номер 3, 11, 18, 24, 25, 37, 48, 50, 51 и 53, трамвайных маршрутах номер 1, 5, 7, 10 и 11, а также троллейбусных маршрутах номер 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

Бесплатно в праздничные дни можно пользоваться также обслуживаемыми Rīgas satiksme парковками, кроме подземной стоянки возле Дома конгрессов.