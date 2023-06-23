ФОТО ⟩ Как "лиговали" в Сейме, и сколько среди депутатов Янисов и Лиг?

Галерея: Как в Сейме отметили Лиго и Янов день

Количество депутатов по имени Янис в 14-м Сейме самое маленькое по сравнению с другими созывами парламента с момента восстановления независимости Латвии. В свою очередь, с момента обретения независимости в Сейме было всего две женщины-депутата по имени Лига.

В Сейме семь Янисов. Не исключено, что количество Янисов в 14-м Сейме еще может измениться, учитывая, что состав созыва парламента меняется в процессе его работы, поскольку депутаты покидают свои посты.

До сих пор больше всего Янисов было в 7-м Сейме, где работали 16 депутатов с таким именем.

Всего с 1990 года среди депутатов Латвийского парламента было 63 Яниса.

Янис с самым продолжительным сроком пребывания в качестве члена Сейма - это Янис Урбанович, который не был избран в парламент 14-го Сейма, но до этого работал в девяти его созывах.

Впервые депутат по имени Лига появилась в Сейме только в 12-м созыве. В то время в Сейм была избрана Лига Козловска (СЗК). Позже, во время 13-го Сейма, Лиг в парламенте снова не было.

Однако в 14-м Сейме, есть два депутата по имени Лига - уже упомянутая Козловска и Лига Клявиня. Обе были избраны в этом созыве из списка Союза зеленых и крестьян.

Лига также представлена ​​в сформированном после выборов 14-го Сейма правительстве – министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

Уже сообщалось, что Сейм сегодня принял решение начать осеннюю сессию 4 сентября и завершить 22 декабря. Ранее Сейм принял решение о завершении весенней сессии этого года 23 июня.