Пт, 23.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Трагедия "Титана": семья рассказала, что погибший подросток был напуган перед экспедицией

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Сулеман Давуд не был в восторге от экспедиции, но его отец Шахзада с детства был одержим "Титаником"
Сулеман Давуд не был в восторге от экспедиции, но его отец Шахзада с детства был одержим "Титаником" Фото: NoLieWithBTC/"Twitter"

На погибшем батискафе "Титан" находился 19-летний Сулеман Давуд. Его тетя сказала, что ее племянник перед экспедицией к месту крушения "Титаника" волновался, сообщает Insider.

Азме Давуд сказала, что перед отъездом она разговаривала со своим племянником Сулеманом. Он был напуган и беспокоился, что "не очень готов", но отправился с отцом в экспедицию, чтобы провести с ним выходные, т.к. ​экспедиция выпадала на День отца (18 июня). К тому же, Шахзада с детства был одержим "Титаником".

По словам Азме, мальчик был фанатом научно-фантастической литературы и любил играть в волейбол.

Миллиардер Шахзада Давуд (48 лет) - один из богатейших людей Пакистана. Их семья сообщила Би-би-си из Пакистана, что оба мужчины являются гражданами Великобритании.

Шахзада был попечителем Института SETI (search for extraterrestrial intelligence - поиск внеземного разума). Институт изучает происхождение и распространение жизни и разума во Вселенной.

Он также является членом консультативного совета международной организации Prince's Trust и связан с British Asian Trust. Обе организации были созданы королем Карлом III, когда он еще был принцем Уэльским, следует из профиля Шахзады на веб-сайте SETI.

Шахзада является вице-председателем пакистанского конгломерата Engro Corporation - крупной компании по производству удобрений.

Семейная компания Давудов - Dawood Hercules Corporation, одна из крупнейших корпораций в стране, чьи сферы деятельности включают энергетику, нефтехимию, удобрения, информационные технологии, продукты питания и сельское хозяйство.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх