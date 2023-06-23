Трагедия "Титана": семья рассказала, что погибший подросток был напуган перед экспедицией

Азме Давуд сказала, что перед отъездом она разговаривала со своим племянником Сулеманом. Он был напуган и беспокоился, что "не очень готов", но отправился с отцом в экспедицию, чтобы провести с ним выходные, т.к. ​экспедиция выпадала на День отца (18 июня). К тому же, Шахзада с детства был одержим "Титаником".

По словам Азме, мальчик был фанатом научно-фантастической литературы и любил играть в волейбол.

Миллиардер Шахзада Давуд (48 лет) - один из богатейших людей Пакистана. Их семья сообщила Би-би-си из Пакистана, что оба мужчины являются гражданами Великобритании.

Шахзада был попечителем Института SETI (search for extraterrestrial intelligence - поиск внеземного разума). Институт изучает происхождение и распространение жизни и разума во Вселенной.

Он также является членом консультативного совета международной организации Prince's Trust и связан с British Asian Trust. Обе организации были созданы королем Карлом III, когда он еще был принцем Уэльским, следует из профиля Шахзады на веб-сайте SETI.

Шахзада является вице-председателем пакистанского конгломерата Engro Corporation - крупной компании по производству удобрений.

Семейная компания Давудов - Dawood Hercules Corporation, одна из крупнейших корпораций в стране, чьи сферы деятельности включают энергетику, нефтехимию, удобрения, информационные технологии, продукты питания и сельское хозяйство.