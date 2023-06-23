Изъяны в корпусе, иллюминатор или что-то другое? Что могло погубить батискаф «Титан»

Вода могла сорвать заднюю оболочку корпуса и шасси для посадки на грунт, которые и были обнаружены на дне.

У экипажа при этом не оставалось ни малейшего шанса на выживание.

Профессор Смит признает, что разрушительная сила была столь велика, что с точностью определить череду событий за несколько секунд до катастрофы будет крайне сложно.

Тем более важно обнаружить и поднять на поверхность как можно больше обломков, однако на данном этапе неясно, какая именно организация будет этим заниматься, поскольку специального протокола для частных подводных судов не существует.

К тому же, по словам контр-адмирала Могера, задача осложняется тем, что катастрофа произошла в отдаленном районе океана, на очень большой глубине, а среди жертв — граждане разных стран.

Но поскольку ведущую роль в поисковых работах сыграла Служба береговой охраны США, вполне вероятно, что американцы и дальше будут принимать деятельное участие в расследовании причин этой катастрофы.

Нерегулируемый бизнес

Трагедия «Титана» — первая в индустрии глубоководного туризма за более чем 60 лет — и она уже подняла вопрос о необходимости появления свода правил и мер безопасности. Но эксперты сомневаются в том, что этот частный бизнес можно будет контролировать.

Индустрию глубоководных погружений контролировать непросто, предупреждают эксперты Фото: Getty Images