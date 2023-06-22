Экипаж пропавшей подлодки признан погибшим. Произошел направленный внутрь взрыв

Ранее, береговая охрана обещала продолжать поисковые работы в течение 22 июня. Спасатели и океанологи отмечали, что на "Титане" вероятно, уже закончился кислород, но отмечали, что запаса кислорода приблизительны. "В сложных ситуациях действительно необходимо учитывать волю людей к жизни", - добавляли в береговой охране.

Как уже сообщалось, что по прогнозам береговой охраны США, запас кислорода на подводной лодке "Титан" должен был закончиться во второй половине дня в четверг, 22 июня.

напомним, что подводный аппарат "Титан" с пятью людьми отправился в воскресенье, 18 июня, на дно северной части Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки "Титаника", затонувшего 111 лет назад. "Титан" может опускаться на глубину до 4000 метров.

Как сообщал оператор "Титана" - компания OceanGate, запасов кислорода в экстренные случаи хватит на 96 часов.

Связь с подводной лодкой была потеряна менее чем через два часа после того, как она начала спуск к месту крушения "Титаника".

На борту находились пять человек, в т.ч. британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежала лодка.

Во время спасательной операции канадский эксперт по гипербарической медицине Кен Ледес подчеркивал, что в зависимости от условий кислород на подводной лодке может быть доступен дольше, чем ожидается.

Это зависит от температуры и от того, насколько эффективно люди на подводной лодке сохраняют кислород.