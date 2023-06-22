Компания-оператор пропавшей подлодки "Титан" заявила, что считает членов экипажа судна погибшими, об этом пишет "Медуза".
Экипаж пропавшей подлодки признан погибшим. Произошел направленный внутрь взрыв
По данным береговой охраны США, обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Обломки подводной лодки имеют следы повреждений, характерных для "катастрофического взрыва, направленного внутрь" подлодки.
В ведомстве также подтвердили гибель экипажа судна.
Вечером в четверг, 22 июня, были обнаружены обломки в зоне поисков пропавшей подлодки "Титан". По словам командующего Береговой охраной Джона Могера, спасателям удалось обнаружить пять крупных обломков подводной лодки примерно в 200 метрах от "Титаника". Первым найденным фрагментом стал носовой обтекатель "Титана", расположенный на внешней части судна.
Обломки обнаружил подводный аппарат Odysseus, спущенным с канадского судна Horizon Arctic. Odysseus способно погружаться на глубину до 6 км и извлекать предметы со дна океана
Эксперты оценили информацию и заявили, что найденные обломки, вероятно, принадлежат пропавшей подлодке "Титан".
Об этом со ссылкой на спасателей сообщила CNN.
Ранее друг двух пассажиров подлодки Дэвид Мирнс в эфире Sky News сообщил, что в Атлантическом океане нашли посадочную раму и заднюю крышку пропавшей подводной лодки.
Ранее, береговая охрана обещала продолжать поисковые работы в течение 22 июня. Спасатели и океанологи отмечали, что на "Титане" вероятно, уже закончился кислород, но отмечали, что запаса кислорода приблизительны. "В сложных ситуациях действительно необходимо учитывать волю людей к жизни", - добавляли в береговой охране.
Как уже сообщалось, что по прогнозам береговой охраны США, запас кислорода на подводной лодке "Титан" должен был закончиться во второй половине дня в четверг, 22 июня.
напомним, что подводный аппарат "Титан" с пятью людьми отправился в воскресенье, 18 июня, на дно северной части Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки "Титаника", затонувшего 111 лет назад. "Титан" может опускаться на глубину до 4000 метров.
Как сообщал оператор "Титана" - компания OceanGate, запасов кислорода в экстренные случаи хватит на 96 часов.
Связь с подводной лодкой была потеряна менее чем через два часа после того, как она начала спуск к месту крушения "Титаника".
На борту находились пять человек, в т.ч. британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежала лодка.
Во время спасательной операции канадский эксперт по гипербарической медицине Кен Ледес подчеркивал, что в зависимости от условий кислород на подводной лодке может быть доступен дольше, чем ожидается.
Это зависит от температуры и от того, насколько эффективно люди на подводной лодке сохраняют кислород.
Потеря кислорода - это постепенный процесс, подчеркивал эксперт.
Стремительное сокращение запасов кислорода - не единственная угроза жизни экипажа, писала Русская служба BBC.
Если в аппарате отключилась система энергоснабжения, то вместе с ней будет потерян и контроль над уровнем углекислого газа внутри капсулы.
"По мере того, как уровень углекислого газа увеличивается, он обретает успокоительный эффект, становится похожим на анестезирующий газ, и вы засыпаете", - говорил Кен Ледес.
Отравление углекислым газом, известное в медицине как гиперкапния, может привести к фатальным последствиям, если вовремя не вмешаться, предупреждали врачи, пока была надежда спасти экипаж.
Кроме того, эксперты отмечали, экипаж подвергался риску переохлаждения, что только ускорит процессы в организме, вызываемые нехваткой кислорода и гиперкапнией.
"Если они без сознания, они мало чем смогут помочь себе", - говорил доктор Кен Ледес.
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