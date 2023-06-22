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Экипаж пропавшей подлодки признан погибшим. Произошел направленный внутрь взрыв

Дополнено в 22:40
rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

Компания-оператор пропавшей подлодки "Титан" заявила, что считает членов экипажа судна погибшими, об этом пишет "Медуза".

По данным береговой охраны США, обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Обломки подводной лодки имеют следы повреждений, характерных для "катастрофического взрыва, направленного внутрь" подлодки.

В ведомстве также подтвердили гибель экипажа судна.

Вечером в четверг, 22 июня, были обнаружены обломки в зоне поисков пропавшей подлодки "Титан". По словам командующего Береговой охраной Джона Могера, спасателям удалось обнаружить пять крупных обломков подводной лодки примерно в 200 метрах от "Титаника". Первым найденным фрагментом стал носовой обтекатель "Титана", расположенный на внешней части судна.

Обломки обнаружил подводный аппарат Odysseus, спущенным с канадского судна Horizon Arctic. Odysseus способно погружаться на глубину до 6 км и извлекать предметы со дна океана

Эксперты оценили информацию и заявили, что найденные обломки, вероятно, принадлежат пропавшей подлодке "Титан".

Об этом со ссылкой на спасателей сообщила CNN.

Ранее друг двух пассажиров подлодки Дэвид Мирнс в эфире Sky News сообщил, что в Атлантическом океане нашли посадочную раму и заднюю крышку пропавшей подводной лодки.

Ранее, береговая охрана обещала продолжать поисковые работы в течение 22 июня. Спасатели и океанологи отмечали, что на "Титане" вероятно, уже закончился кислород, но отмечали, что запаса кислорода приблизительны. "В сложных ситуациях действительно необходимо учитывать волю людей к жизни", - добавляли в береговой охране.

Как уже сообщалось, что по прогнозам береговой охраны США, запас кислорода на подводной лодке "Титан" должен был закончиться во второй половине дня в четверг, 22 июня.

напомним, что подводный аппарат "Титан" с пятью людьми отправился в воскресенье, 18 июня, на дно северной части Атлантического океана, чтобы посмотреть на обломки "Титаника", затонувшего 111 лет назад. "Титан" может опускаться на глубину до 4000 метров.

Как сообщал оператор "Титана" - компания OceanGate, запасов кислорода в экстренные случаи хватит на 96 часов.

Связь с подводной лодкой была потеряна менее чем через два часа после того, как она начала спуск к месту крушения "Титаника".

На борту находились пять человек, в т.ч. британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежала лодка.

Во время спасательной операции канадский эксперт по гипербарической медицине Кен Ледес подчеркивал, что в зависимости от условий кислород на подводной лодке может быть доступен дольше, чем ожидается.

Это зависит от температуры и от того, насколько эффективно люди на подводной лодке сохраняют кислород.

Потеря кислорода - это постепенный процесс, подчеркивал эксперт.

Стремительное сокращение запасов кислорода - не единственная угроза жизни экипажа, писала Русская служба BBC.

Если в аппарате отключилась система энергоснабжения, то вместе с ней будет потерян и контроль над уровнем углекислого газа внутри капсулы.

"По мере того, как уровень углекислого газа увеличивается, он обретает успокоительный эффект, становится похожим на анестезирующий газ, и вы засыпаете", - говорил Кен Ледес.

Отравление углекислым газом, известное в медицине как гиперкапния, может привести к фатальным последствиям, если вовремя не вмешаться, предупреждали врачи, пока была надежда спасти экипаж.

Кроме того, эксперты отмечали, экипаж подвергался риску переохлаждения, что только ускорит процессы в организме, вызываемые нехваткой кислорода и гиперкапнией.

"Если они без сознания, они мало чем смогут помочь себе", - говорил доктор Кен Ледес.

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