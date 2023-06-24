Видео и Фото ⟩ Пригожин заявил, что не сдастся. Он уже занял Ростов и Воронеж, грозит идти на Москву

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям и призвал их не выходить из дома.
"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - написал он.
Губернатор не упоминал Пригожина, а также то, что военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа
В его сообщении ни разу не упоминается Пригожин, а также то, что ранее сегодня военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа из-за демарша ЧВК "Вагнер".
Воронеж и область
Русская служба BBC со ссылкой на Reuters сообщает, что наемники ЧВК "Вагнер".
"Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль, все как в Ростове", - подтвердил источник, близкий к центральному аппарату ФСБ. По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа ЧВК "Вагнер" у них нет.
В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Российские СМИ сообщают, что в районе села Верхний Мамон между Ростовом и Воронежем слышны взрывы, стрельба, летает авиация. Село находится рядом с трассой М-4 "Дон". Перекрыто движение по части трассы в Воронежской области.
В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции
"Медуза" рассказала, какие ограничения вводятся при режиме контртеррористической операции. Вот лишь самые главные: