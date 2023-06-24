Видео ⟩ Экстренное обращение Путина: "мятежники понесут наказание"

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором обратился к "тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь тяжкого преступления - военного мятежа".
Действия ЧВК "Вагнер" он назвал "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой", передает Русская служба BBC.
"Мы боремся за право оставаться Россией, эта битва требует единения всех сил, когда в сторону должно быть отброшено все, что разделяет нас.
И потому действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество и удар в спину России и нашему народу.
Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли", - заявил президент России.
Также Владимир Путин заявил, что мятежники "понесут неминуемое наказание". "Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, и наши действия по защите от такой угрозы будут жесткими. Все, кто готовил мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы".
Закончил Путин заявлением, что, "как президент России и как Верховный главнокомандующий сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй. Тот, кто организовал мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, совершили преступление и ответят за него".
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
Позже стало известно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.
"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.
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