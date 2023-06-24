Видео ⟩ Экстренное обращение Путина: "мятежники понесут наказание"

Действия ЧВК "Вагнер" он назвал "ударом в спину" и сравнил ситуацию с октябрем 1917 года, "предательством" и "изменой", передает Русская служба BBC.

"Мы боремся за право оставаться Россией, эта битва требует единения всех сил, когда в сторону должно быть отброшено все, что разделяет нас.

И потому действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество и удар в спину России и нашему народу.

Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли", - заявил президент России.

Также Владимир Путин заявил, что мятежники "понесут неминуемое наказание". "Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, и наши действия по защите от такой угрозы будут жесткими. Все, кто готовил мятеж, понесут неминуемое наказание. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы".