ЧВК "Вагнер" "почти наверняка" стремится добраться до Москвы. Британия и Украина о попытке переворота в РФ

В военном ведомстве отметили, что наемники перешли через границу России как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть ЧВК "Вагнер" "почти наверняка" стремится добраться до Москвы - не встречая особого сопротивления со стороны военных и других силовиков.

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время", - констатировали в Минобороны Великобритании.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил, что "начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты".

"Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине. Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны.

Группа Пригожина захватывает военные объекты, штабы и целые города, почти не встречая сопротивления на своем пути, разоружая случайных солдат и полицейских.

Путин объявляет Пригожина предателем и вне закона и анонсирует соответствующие приказы спецслужбам, но ничего не происходит - кризис управления, фактическая потеря власти. В то же время ЧВК "Вагнер" продолжает свой марш на Москву. Украина продолжает двигаться своим путем. До границ 1991 года", - сказал Подоляк.

В США о ситуации проинформировали Джо Байдена.

Белый дом заявил, что следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками по поводу событий в России, сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж.

CNN со ссылкой на источники пишет, что официальные лица США считают, что нынешние заявления Пригожина - это не просто его традиционная риторика, а "нечто большее".

"Это реально", - сказал один американский чиновник. Но четкого представления о происходящем в России у Белого дома нет.