В Риге горело четырехэтажное здание - спасают людей

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что в Риге в субботу вечером возник пожар в четырехэтажном здании. Помещения задымлены, проводятся мероприятия по спасению людей.
VUGD сообщает, что в 18:38 пожарные получили вызов на улицу Брайля в Риге, где в четырехэтажном здании разгорелся пожар.
На месте происшествия находятся 36 пожарных.
По информации VUGD, в прошлом году от пожаров в праздничные выходные пострадали восемь человек, один погиб, поэтому служба повторно призывает людей быть осторожными.
Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 100 вызовов: 34 - на пожары, в том числе в пяти случаях горел лес, в 16 случаях требовалась помощь спасателей, а 50 вызовов оказались ложными.
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