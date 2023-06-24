"На низком старте страха": как Ростов-на-Дону и Воронеж переживают мятеж Пригожина

В остальном, настаивает он, в новостях это все смотрится гораздо жестче, чем на самом деле. Александр гулял сегодня по городу и за полтора часа не увидел никого из военных, разве что полиция проезжала. "Все это в одном месте в городе концентрируется - на Буденновском. Здесь в остальных местах центра ничего особенного не происходит", — объясняет он.

С утра, как обычно, открылись кафе и магазины, вагнеровцы стояли в очереди во "Вкусно - и точка" вместе со всеми. Жители с интересом пошли смотреть на танки на улице и снимать их. А один мужчина играл на баяне прямо на перекрытом проспекте, рядом с военной техникой.

"Я на велике спокойно проехал межу военных и танков. Один чувак в кепке с логотипом Карателя (Персонаж Marvel - Би-би-си) вежливо попросил меня сойти с проезжей части. Другой, с гранатометом и привязанной к нему бирюзовой игрушкой, глянул на толпу и спросил: "Ребят, вы домой не хотите?" Мне кажется, они были сами удивлены реакции народа", - вспоминает Андрей.

Большинство собравшихся одобрительно кивало бойцам, заметил он: "В какой-то момент взрослая пара принесла военным [вагнеровцам] пакет с сигаретами, едой и водой. Народ подходит к ним, общается, селфится". Впрочем, некоторые, наоборот, начали ругать вооруженных людей. В большие конфликты эта ругань не перерастала.