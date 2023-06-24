"Мы уходим в полевые лагеря": Пригожин заявил о конце мятежа

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", - говорится в сообщении.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Позже стало известно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.