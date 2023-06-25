Каховская ГЭС: как украинцы живут без воды после наводнения

Из своего кабинета на четвертом этаже Деркач смотрит на серую, потрескавшуюся грязь, и силуэт крупнейшей в Европе атомной электростанции на другом берегу.

Запорожская АЭС в настоящее время находится под российской оккупацией. После того как вода ушла, станция, находящаяся на расстоянии около 10 км, вдруг стала казаться гораздо ближе.

«Они говорят, что воды для охлаждения в резервуарах хватит примерно на шесть месяцев. Но мы не можем быть уверены в этом», – сказал он со вздохом, за которым последовало слово "Чернобыль", где в 1986 году произошла самая страшная ядерная катастрофа в украинской истории.

Марганец, небольшой городок на вершине холма, возвышающегося над водохранилищем, часто подвергается обстрелам российской артиллерии.

«Они наблюдают за нами с беспилотников. Если видят больше пяти человек в одном месте, начинают стрелять», – говорит Деркач.

Поскольку водохранилище опустело, а подача воды прекращена, горсовет был вынужден организовать временные пункты раздачи воды по всему городу.

«Как вы думаете, что я чувствую? Я как осел, вынужденный таскать воду», – говорит пенсионерка Юлия, стоя в очереди из более чем 20 человек возле большой пластиковой канистры с водой в центре города.

«Это даже не питьевая вода. Мне страшно за будущее. Я не вижу никакого выхода», – сказала ее соседка, 70-летняя Нина.