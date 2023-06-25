Трагедия на "Американских горках" в Стокгольме: погиб человек, среди пострадавших - дети

По данным полиции, семь пострадавших, в том числе дети, доставлены в больницу. Телерадиоорганизация SVT сообщила, что всего в аварии в парке развлечений Grona Lund пострадали 14 человек.

Сотрудники спасательной службы и очевидцы рассказали, что "поезд" из вагонеток аттракциона частично сошел с рельсов и застрял. Несколько человек выпали из вагончиков, другие оказались заблокированы, сообщает SVT.

One killed, nine injured in roller coaster crash in Sweden https://t.co/2fR7mOMNY4 pic.twitter.com/RJ05YKa3ly — Reuters (@Reuters) June 25, 2023

Сообщается, что после происшествия парк закрыли, а полиция опрашивает свидетелей несчастного случая. По словам некоторых, причиной могло стать ослабленное крепление колес одной или нескольких вагонеток.

Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли на прилегающих к парку улицах движение, чтобы экипажи "скорой помощи" могил как можно скорее прибыть к месту несчастного случая. Для эвакуации пострадавших в парк также прибыли медицинские вертолеты.

Согласно информации парка развлечений, вагончики аттракциона "американские горки" развивают скорость до 90 километров в час. Трасса тянется на 80 метров в длину и достигает 30 метров в высоту. Аттракцион был введен в эксплуатацию в 1988 году.

One person has reportedly been killed & several injured in a rollercoaster accident in Stockholm, Sweden. Witnesses told public broadcaster SVT that the ride Jetline' at 'Grona Lund' park had partly derailed! Police confirmed several people had been injured. The park now closed! pic.twitter.com/RslqZ0yrCw — Diana Speaks (@Diana6197Davis) June 25, 2023