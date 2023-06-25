"Трещины во власти", "начало конца": что говорят о бунте Пригожина и будущем Путина

Если 16 месяцев назад российская армия стояла на пороге Киева, в эти выходные российские войска отправились защищать Москву от наемников, созданных самим Путиным, сказал Блинкен в программе This Week на ABC News. "Сам Пригожин на протяжении всего этого инцидента поднимал глубокие вопросы о причинах российской агрессии против Украины, говоря, что Украина или НАТО не представляют угрозы для России, что является частью путинского нарратива", - сказал Блинкен.

Блинкен сказал, что озабоченность Москвы бунтом дает Украине "дополнительное преимущество" в ее контрнаступательных операциях против российских войск. Но "мы не можем предполагать или точно знать, к чему это приведет", - добавил он.

Польский политик Радек Сикорский объявил, что Владимир Путин примет меры против всех, кто угрожал его режиму, после чего его режим станет еще более жестоким.

Политолог Карлис Даукштс заявил агентству LETA, что развитие событий в России после попытки мятежа на данный момент предсказать невозможно, но вертикаль власти Владимира Путина стала более нестабильной.

Даукштс признал, что на данный момент сложно оценить, что на самом деле произошло в России - было ли это настоящее восстание или просто постановка, разыгранная в чьих-то интересах.

"Политологи не в состоянии предсказать развитие событий в России. Это должны делать психиатры, потому что решения тех, кто у руля режима, продиктованы не логикой", - иронизирует эксперт.