"Трещины во власти", "начало конца": что говорят о бунте Пригожина и будущем Путина

В Москве до сих пор действуют режим контртеррористической операции, введенный из-за мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Несколько экспертов обсудили, как мятеж может повлиять на режим президента России Владимира Путина.
В последний раз авторитет Путина подвергался настолько серьезной оценке в начале 2000-х годов, когда он стал президентом России, сообщает BBC.
В телеобращении от 24 июня Путин сравнил деятельность Пригожина с "ударом в спину", заявив, что такой удар по России был нанесен только в 1917 году, когда страна была вовлечена в Первую мировую войну.
После выступления по телевидению российский лидер на данный момент больше не появлялся на публике, а встреч с прессой у президента в ближайшее время не запланировано. Тем временем в Москве продолжают действовать "контртеррористические меры".
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что Путин не прощает ошибок и жизнь лидера "Вагнер" Прогожина оказалась под вопросом. Однако Касьянов подчеркнул, что авторитет российского президента в настоящее время находится под вопросом и что мятеж - это начало конца для Путина.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что восстание "вагнеровцев" стало "прямым вызовом правлению Путина и выявило реальные трещины во власти российского лидера Владимира Путина".
Блинкен, который сегодня появился на нескольких ток-шоу, сказал, что еще слишком рано рассуждать о влиянии этого кризиса на Кремль или войну в Украине. Но он признал, что это была необычная цепь событий, в которой близкий союзник Путина, отправивший своих наемников в Украину для участия в одном из самых тяжелых сражений, резко отвернулся от российского лидера и угрожал центру власти в Кремле.
Если 16 месяцев назад российская армия стояла на пороге Киева, в эти выходные российские войска отправились защищать Москву от наемников, созданных самим Путиным, сказал Блинкен в программе This Week на ABC News. "Сам Пригожин на протяжении всего этого инцидента поднимал глубокие вопросы о причинах российской агрессии против Украины, говоря, что Украина или НАТО не представляют угрозы для России, что является частью путинского нарратива", - сказал Блинкен.
Блинкен сказал, что озабоченность Москвы бунтом дает Украине "дополнительное преимущество" в ее контрнаступательных операциях против российских войск. Но "мы не можем предполагать или точно знать, к чему это приведет", - добавил он.
Польский политик Радек Сикорский объявил, что Владимир Путин примет меры против всех, кто угрожал его режиму, после чего его режим станет еще более жестоким.
Политолог Карлис Даукштс заявил агентству LETA, что развитие событий в России после попытки мятежа на данный момент предсказать невозможно, но вертикаль власти Владимира Путина стала более нестабильной.
Даукштс признал, что на данный момент сложно оценить, что на самом деле произошло в России - было ли это настоящее восстание или просто постановка, разыгранная в чьих-то интересах.
"Политологи не в состоянии предсказать развитие событий в России. Это должны делать психиатры, потому что решения тех, кто у руля режима, продиктованы не логикой", - иронизирует эксперт.
По его мнению, Россия становится все более хаотичной, а на путинской вертикали власти появляются все новые и новые царапины и трещины. На события в стране влияют многие и разнообразные интересы - как сугубо частные, финансовые, так и геополитические, поэтому также сложно сказать, кто стоял за действиями Пригожина.
Даукштс отметил, что версий много, но на данный момент не может быть подтверждена ни одна из них. К примеру, есть версия, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко был причастен к урегулированию конфликта по инициативе Путина, и на самом деле целью было отправить Пригожина в Беларусь в качестве агента. Офицерская элита белорусской армии боится и не любит Пригожина не меньше, чем руководство российской армии.
Также есть версия, что Лукашенко некоторое время сам "подкармливал" Пригожина, чтобы получить инструмент для продвижения своих геополитических интересов.
В общем, очевидно, что и Путин, и Пригожин сейчас борются за свое чисто физическое выживание, пытаясь при этом сохранить как можно больше своих финансовых активов. Путин утратил часть своей легитимности, но пока рано судить, потеряет ли Пригожин ЧВК "Вагнер".
Эксперт отметил, что Пригожин в последнее время предлагал популярные в российских массах лозунги - бороться с богатыми и остановить коррупцию.
Даукштс оценил, что путинская вертикаль власти в настоящее время не стабильна, о чем свидетельствует большое количество частных армий, созданных даже губернаторами, что подтверждает обоснованность высказанных Путиным опасений по поводу распада России.
Как сообщалось, вечером в пятницу, 23 июня, Пригожин заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" проникли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства. Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону, а на пути к Москве колонны ЧВК вошли в Воронежскую и Липецкую области. В Москве принимались меры по защите города.
Уже вечером в субботу Пригожин объявил, что "вагнеровцы" прекратили движение в сторону Москвы и собираются обратно. Позже глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что грузовики с боевиками ЧВК, танками и другой бронетехникой возвращаются в полевые лагеря под Ростовом. Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на очевидца сообщило, что Пригожин также покинул штаб Южного военного округа России в Ростове-на-Дону.
Кремль дал Пригожину возможность уехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, заявив, что ему неизвестно, чем будет заниматься Пригожин в Беларуси.
По словам Пескова, часть бойцов "Вагнер", отказавшихся присоединиться к мятежу, подпишут контракты с Минобороны России.
Песков добавил, что никаких кадровых изменений в Минобороны РФ во время бунта не обсуждалось и что ему неизвестно, изменил ли Путин свое отношение к министру обороны Сергею Шойгу.
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