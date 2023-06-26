Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля: от крайне неприятного до неожиданно интересного

Стрелец

Стрельцам важно помнить о законах мироздания, по которым работает Вселенная. Если они будут действовать, исходя из них, то их жизнь продолжит меняться в хорошем ключе, а не в плохом. Успех в делах и в любви будет расти пропорционально приложенным усилиям, но не будет оглушительным ни при каком раскладе. Это время больше подходит для обдумывания новых планов, для спокойной и размеренной работы. Стараться стать первыми не стоит. Важно браться за что-то простое и исключить соревновательный элемент в работе, так как в противном случае неделя может стать нервозной.

Козерог

У Козерогов есть шанс вытянуть счастливый билет, но в какой сфере это будет (в любви, в личных делах или в работе) - пока неизвестно. Скорее всего, придется экспериментировать и пробовать преуспеть во всем сразу, а потом уже по ситуации смотреть, что получается делать лучше. Людям данного знака стоит быть осторожнее, особенно в конце недели, потому что ретроградный Нептун высветит все самые главные уязвимые точки Козерогов. Разумеется, это не приведет их ни к чему хорошему. Скорее всего, придется бороться со внутренними демонами и страхами.

Водолей

Водолеям нужно напрямую заняться своим здоровьем. Есть вероятность того, что к ним вернутся старые болячки либо они просто будут чаще ощущать странное внутреннее состояние, при котором их настроение начнет скакать то вверх, то вниз. Заниматься спортом можно, но лучше ограничить нагрузки, снизив планку. Бить рекорды сейчас не стоит, причем не только в спорте, но и в работе тоже. Лучше больше отдыхать и заниматься тем, что нравится, а не заставлять себя тратить все свое время на соревнования и выяснение того, кто круче.

Рыбы

Рыбам придется на этой неделе довольно трудно, однако астрологи отмечают, что есть способ повысить шансы на успех. Есть эффективная техника позитивного мышления и визуализации. Стоит воспользоваться ею, чтобы стать более продуктивными в работе, в любви. Также эксперты советуют научиться принимать людей такими, какие они есть. В окружении может появиться кто-то не очень приятный либо таковым может на время стать лучший друг, приятель, коллега, вторая половинка. Если не судить никого строго, это в будущем принесет Рыбам много позитива и успеха.