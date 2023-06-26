Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля: от крайне неприятного до неожиданно интересного

Эксперты рассказали, каким будет настроение планет и звезд в предстоящие семь дней, а также как его можно использовать в своих целях.
Вскоре нас ждет повышение негатива со стороны Меркурия, который во вторник перейдет в знак Рака, а ближе к концу недели Нептун станет ретроградным . Так или иначе, но на этой неделе произойдет перестройка энергетических потоков, предупредили астрологи DailyHoro. Последствия могут быть самыми разнообразными - от крайне неприятных до неожиданно интересных.
Овен
У Овнов может быть много проблем, но пострадает больше всего рабочая и деловая сфера. Скорее всего, люди данного знака ощутят отсутствие стимула для совершенствования себя, своих навыков. Ничего страшного в этом нет, ведь можно попробовать применить на практике то, чему удалось научиться недавно. Не нужно абстрагироваться от людей, исключая возможность принятия чужой помощи. Такой подход похвален, но он может стать источником больших проблем.
Телец
Тельцов могут ожидать приятные хлопоты дома. Вот ими лучше и заняться в свободное от работы и дел время. Не стоит начинать что-то новое, а также знакомиться с кем-то. Это время астрологи советуют Тельцам провести в максимальном спокойствии и расслаблении, если, конечно, у них есть такая возможность. Если ее нет, то нужно набраться терпения и просто делать то, что они должны. В общении с окружающими эксперты советуют как можно реже давать пустые обещания. В противном случае Тельцов ждут очень большие проблемы.
Близнецы
У Близнецов ожидается очень резкий, но предсказуемый упадок настроения со вторника, ведь Меркурий является их главным покровителем. В самую первую очередь астрологи настоятельно советуют этим людям разбираться с делами, в которых они максимально компетентны. Те дела, в которых не хватает навыков для идеального результата, лучше вычеркнуть из списка либо перенести на другое время, сделав второстепенными. Понедельник - последний хороший день для путешествий. Далее не рекомендуется выезжать куда-то дальше пригорода.
Рак
Ракам стоит быть осторожнее с оценкой негласных правил этикета. Цинизм в этом направлении сейчас попросту недопустим. Астрологи отмечают, что спокойное и добродушное поведение, а также умение правильно и размеренно общаться с окружающими станут лучшими помощниками для тех, кто хочет остаться на плаву. Не нужно торопиться и принимать решения на горячую голову. Это поможет Ракам обойти стороной большую часть проблем и неприятностей на своем пути.
Лев
Львам необходимо использовать для принятия важных решений свою интуицию. Дело в том, что звезды и планеты снизят их физическую выносливость, слегка "урежут" умственную эффективность, но интуиция и внутренний голос будут работать более продуктивно. Это станет некой платой за снижение энергетики и общего тонуса. Нужно постараться отложить любые инициативы на потом. Важно заняться завершением дел, которые копились долгое время. Период, когда нужно бежать впереди паровоза, подошел к концу. Важно перестроиться как можно быстрее.
Дева
Девам нужно на этой неделе особенно сильно беречь свое здоровье. Это не самое лучшее время для саморазвития, но досуг можно и даже нужно проводить именно так. Важен настрой в этом деле, ведь необходимо помнить, что саморазвитие требуется не для того, чтобы удивлять других, а для того, чтобы совершенствовать самих себя. Девам стоит попробовать узнать что-нибудь новое и проанализировать свою жизнь.
Весы
Весам категорически не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела, а также планы по работе, амурные приключения. Это чревато большими неурядицами, а также повышением уровня зависти со стороны окружения. Есть много причин, по которым мы притягиваем к себе неудачи, но чужая зависть может быть эдакой темной лошадкой в этом плане. Люди на этой неделе будут злее, но сами того не будут понимать, что может сделать их поведение очень жестоким. Астрологи советуют Весам перестать играть с огнем. В любых делах желательно отвлечься от мыслей о результате, чтобы погрузиться в сам процесс.
Скорпион
Скорпионам можно смело принимать важные жизненные решения, несмотря на проблемы с Меркурием. Однако необходимо помнить, что они будут эффективными и приятными лишь в том случае, если не окажутся продиктованными влиянием со стороны. Чужое мнение сейчас лучше не принимать за чистую монету. Люди могут не хотеть дать ложный совет, но их желание в этом плане малозначительно. Возможно внезапное повышение страха перед любым привычным делом.
Стрелец
Стрельцам важно помнить о законах мироздания, по которым работает Вселенная. Если они будут действовать, исходя из них, то их жизнь продолжит меняться в хорошем ключе, а не в плохом. Успех в делах и в любви будет расти пропорционально приложенным усилиям, но не будет оглушительным ни при каком раскладе. Это время больше подходит для обдумывания новых планов, для спокойной и размеренной работы. Стараться стать первыми не стоит. Важно браться за что-то простое и исключить соревновательный элемент в работе, так как в противном случае неделя может стать нервозной.
Козерог
У Козерогов есть шанс вытянуть счастливый билет, но в какой сфере это будет (в любви, в личных делах или в работе) - пока неизвестно. Скорее всего, придется экспериментировать и пробовать преуспеть во всем сразу, а потом уже по ситуации смотреть, что получается делать лучше. Людям данного знака стоит быть осторожнее, особенно в конце недели, потому что ретроградный Нептун высветит все самые главные уязвимые точки Козерогов. Разумеется, это не приведет их ни к чему хорошему. Скорее всего, придется бороться со внутренними демонами и страхами.
Водолей
Водолеям нужно напрямую заняться своим здоровьем. Есть вероятность того, что к ним вернутся старые болячки либо они просто будут чаще ощущать странное внутреннее состояние, при котором их настроение начнет скакать то вверх, то вниз. Заниматься спортом можно, но лучше ограничить нагрузки, снизив планку. Бить рекорды сейчас не стоит, причем не только в спорте, но и в работе тоже. Лучше больше отдыхать и заниматься тем, что нравится, а не заставлять себя тратить все свое время на соревнования и выяснение того, кто круче.
Рыбы
Рыбам придется на этой неделе довольно трудно, однако астрологи отмечают, что есть способ повысить шансы на успех. Есть эффективная техника позитивного мышления и визуализации. Стоит воспользоваться ею, чтобы стать более продуктивными в работе, в любви. Также эксперты советуют научиться принимать людей такими, какие они есть. В окружении может появиться кто-то не очень приятный либо таковым может на время стать лучший друг, приятель, коллега, вторая половинка. Если не судить никого строго, это в будущем принесет Рыбам много позитива и успеха.
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