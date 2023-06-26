СМИ: Пригожину больше не было места в системе

Мятеж Евгения Пригожина, главы ЧВК "Вагнера" был начат из-за того, что руководство России отказалось выполнять его требования. Пригожин стал невыгоден Кремлю, сообщает "Медуза".
По словам издания, военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к Пригожину чиновники выходили на связь с главой ЧВК "Вегнер" еще до начала мятежа.
Но требования Пригожина в телефонных разговорах были туманными: снять с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу, не вмешиваться в дела ЧВК "Вагнер" и увеличить финансирование.
По утверждению "Медузы", после таких требований лидеру ЧВК "Вагнер" больше не было места в системе власти РФ.
"Даже если он смог бы получить гарантии сохранения жизни и бизнеса, то многое бы потерял. Он не хотел терять", - заявил источник издания.
По словам собеседников "Медузы", близких к правительству России, Пригожин, скорее всего, понял, что «превысил меру», и начал переговоры с большой группой чиновников, в которую входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Фронтменом этой группы был Александр Лукашенко. По словам источника, близкого к Кремлю, Пригожин настаивал на том, чтобы в переговорах приняли участие и "высшие должностные лица", однако президент России Владимир Путин не пожелал контактировать с Пригожиным.
Источники "Медузы", считают, что Пригожин проиграл: "Он вытеснен из России. Президент такого не прощает".
В понедельник, 26 июня, стало известно, что дело в отношении Пригожина все еще расследуются.
"Дело не прекращено, расследование продолжается", - сказал собеседник российского новостного агентства.
Ранее об этом же сообщила газета "Коммерсант". Источник изданий уточнял, что "для принятия иного решения прошло слишком мало времени".
Уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу было возбуждено в пятницу вечером, после того как Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций ЧВК "Вагнер" и объявил о "марше справедливости" против руководства Министерства обороны России.
Вечером в субботу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он "уйдет в Беларусь", пишет Русская служба BBC.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!