СМИ: Пригожину больше не было места в системе

По словам издания, военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к Пригожину чиновники выходили на связь с главой ЧВК "Вегнер" еще до начала мятежа.

Но требования Пригожина в телефонных разговорах были туманными: снять с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу, не вмешиваться в дела ЧВК "Вагнер" и увеличить финансирование.

По утверждению "Медузы", после таких требований лидеру ЧВК "Вагнер" больше не было места в системе власти РФ.

"Даже если он смог бы получить гарантии сохранения жизни и бизнеса, то многое бы потерял. Он не хотел терять", - заявил источник издания.

По словам собеседников "Медузы", близких к правительству России, Пригожин, скорее всего, понял, что «превысил меру», ​​и начал переговоры с большой группой чиновников, в которую входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов.