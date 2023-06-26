Полиция: в деле об убийстве Юстине задержанные противоречат друг другу

В деле об убийстве семилетней Юстине есть противоречия в показаниях двух задержанных - отца и мачехи, - заявил в понедельник, 26 июня, телеканалу TV3 начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Рукс подчеркнул, что никаких подробностей, в том числе о мотивах убийства и о том, была ли девочка убита намеренно или в результате случайности, пока сообщить нельзя.
Полиции предстоит еще поработать и найти доказательства, назначен ряд экспертиз, результаты которых еще ожидаются, отметил начальник полиции.
RUS TVNET уже писал, что Юстине Рейникова, пропавшая в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями. У девочки были проблемы со здоровьем.
Семилетняя Юстине около 19 часов вечера 5 мая пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем.
Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.
Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, обследование территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.
Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.
Тело девочки с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.
Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.
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