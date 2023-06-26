Полиция: в деле об убийстве Юстине задержанные противоречат друг другу

Рукс подчеркнул, что никаких подробностей, в том числе о мотивах убийства и о том, была ли девочка убита намеренно или в результате случайности, пока сообщить нельзя.

Полиции предстоит еще поработать и найти доказательства, назначен ряд экспертиз, результаты которых еще ожидаются, отметил начальник полиции.

RUS TVNET уже писал, что Юстине Рейникова, пропавшая в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями. У девочки были проблемы со здоровьем.

Семилетняя Юстине около 19 часов вечера 5 мая пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.