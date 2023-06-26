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Полиция: в деле об убийстве Юстине задержанные противоречат друг другу

rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere / LETA

В деле об убийстве семилетней Юстине есть противоречия в показаниях двух задержанных - отца и мачехи, - заявил в понедельник, 26 июня, телеканалу TV3 начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Рукс подчеркнул, что никаких подробностей, в том числе о мотивах убийства и о том, была ли девочка убита намеренно или в результате случайности, пока сообщить нельзя.

Полиции предстоит еще поработать и найти доказательства, назначен ряд экспертиз, результаты которых еще ожидаются, отметил начальник полиции.

RUS TVNET уже писал, что Юстине Рейникова, пропавшая в Роговке в начале мая, была найдена мертвой с видимыми телесными повреждениями.  У девочки были проблемы со здоровьем.

Семилетняя Юстине около 19 часов вечера 5 мая пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые работы, обыскав десятки квадратных километров территории, но поиски долгое время не давали результатов.

​Во время поисков, которые длились полтора месяца, по данным полиции, были проведены различные оперативно-розыскные мероприятия, включая неоднократные широкомасштабные массовые поиски, обследование территорий и объектов, в том числе водоемов. К массовым поискам были привлечены коллеги из Государственной пограничной охраны, Земессардзе, организаций Bezvēsts.lv и K9-Sos Cilvēku meklēšana. В поисках также принимало участие большое количество волонтеров.

Изначально в качестве версии исчезновения девочки рассматривалась вероятность того, что она сама покинула место жительства и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения правоохранители работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Тело девочки с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

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