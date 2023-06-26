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Британская разведка: Украина наступает в районе Бахмута

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Украинские военные
Украинские военные Фото: AP/Scanpix

Как сообщает военная разведка Минобороны Британии, Украина активизировала свои атаки в районе Бахмута в Донецкой области. В ходе операции украинские силы добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города, пишет Русская служба BBC.

Британские эксперты отмечают, Россия вряд ли может поддерживать в боевом состоянии какие-либо значительные оперативные резервы, которые можно было бы использовать для усиления в этом районе и для ответа на угрозы, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр также утверждает, что ВСУ продвинулись на один-два километра на ряде направлений на востоке страны

"Наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 километров. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", - сообщает Маляр в Telegram-канале.

При этом россияне пытались атаковать в направлениях Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, констатировала замминистра обороны Украины

За прошедшую неделю на этих направлениях произошло 250 боевых столкновений. Однако вытеснить украинцев с занимаемых позиций противнику не удалось. Тяжелые бои продолжаются, добавил Малиара.

Ситуация на южном фронте за прошедшую неделю, по словам Маляр, существенных изменений не претерпела.

Галерея: Война в Украине

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