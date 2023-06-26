Трагические итоги Лиго: в пожаре погиб один человек, двое утонули

Уже сообщалось, что в субботу вечером, 24 июня, в многоэтажном доме на улице Брайла в Риге произошел пожар в одной из комнат площадью 20 квадратных метров, где был обнаружен погибший человек.

Пожарные сообщили, что из задымленного здания с помощью спасательных масок были эвакуированы 32 человека.

Вскоре после 15:00 в службу поступила информация о том, что в Докупе под Вентспилсом долгое время не возвращается на берег отправившийся купаться человек. Спасатели обыскали водоем с помощью лодки, но найти человека не удалось, поэтому были привлечены водолазы, которые нашли погибшего в водоеме и доставили тело на берег. В общей сложности поисковые работы длились около трех часов.

В воскресенье, 25 июня, в 21:31 пожарные выехали в Яунпиебалгскую волость Цесисского края, где горела крыша двухэтажного жилого дома площадью 180 м2. В работах по тушению также принял участие отряд пожарных Яунпиебалгского края. Для демонтажа крыши была использована тракторная техника владельца. На месте происшествия пострадал один пожарный.