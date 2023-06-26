Переговоры о расширении коалиции: ОС и Нацобъединение ждут от Кариньша ясности

"Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение ожидают от "Нового Единства" ясности относительно того, ведутся ли в настоящее время или не ведутся переговоры о расширении коалиции, заявили агентству LETA председатель парламентской фракции ОС Эдгар Таварс и член правления Нацобъединения, депутат Сейма Янис Домбрава.
Он сказал, что на данный момент официально это не известно, но есть интерпретация, что переговоры о предстоящей работе напрямую связаны с расширением коалиции. По словам Таварса, поскольку "Новое Единство" не назвало эти переговоры официальными переговорами о расширении коалиции, такой термин не может применяться к уже состоявшимся переговорам с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".
Таварс заявил, что ОС и Национальное объединение по-прежнему считают оптимальной коалицию из трех партий.
ОС не видит смысла участвовать в переговорах о якобы о задачах, результатом которых может стать расширение коалиции.
"Мы хотим услышать правду, будет ли нынешняя коалиция существовать или мы идем к разрушению коалиции. Трудно присоединить к коалиции какую-то политическую силу. В такой ситуации, возможно, действующее правительство должно уйти в отставку, и надо будет сформировать новое и более широкое", - сказал председатель фракции.
По словам политика, если будет уверенность, что эти переговоры касаются вовлечения оппозиции и сотрудничества в Сейме, чтобы предложения оппозиции с самого начала включались в законодательные инициативы, то ОС был бы очень заинтересован в таких переговорах.
Однако если эти переговоры связаны с расширением коалиции, то участие в переговорах - это осознанный ход по "развалу правительства".
"У меня нет на это полномочий. У меня есть мандат и задача делать все, чтобы то, о чем мы договорились в правительственной декларации, было реализовано, например, выделить 12% годового бюджета на здравоохранение. Мы работаем над этим, и первые результаты достигнуты. Это совместный результат. Это не какой-то ультиматум ОС", - подчеркнул Таварс.
Нацобъединение ждет от Кариньша ясного ответа, продолжит ли правительство работать в нынешнем составе
Национальное объединение ожидает от премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") четкого ответа о том, продолжит ли работу правительство в нынешнем составе, заявил агентству LETA член правления Нацобъединения, депутат Сейма Янис Домбрава.
Нацобъединение ожидает, что глава правительства четко скажет, будет ли продолжена работа правительства в существующем составе, так как пока не совсем ясно, куда ведут переговоры, организованные "Новым Единством".
По мнению Домбравы, некорректно называть эти переговоры пятипартийными, поскольку они ведутся с оппозиционными партиями.
Партии коалиции - Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС) - игнорируют приглашения Кариньша участвовать в переговорах, поэтому до сих пор переговоры вели только три партии.
По мнению Домбравы, с одной стороны, неплохо, что "Новое Единство" ищет поддержки инициатив у оппозиционных партий, но правильнее было бы обсуждать это с соответствующими министрами и с партиями, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве.
По словам Домбравы, на совещании коалиции на прошлой неделе премьер похвалил действующее правительство за то, что удалось найти дополнительные средства на медицину. Поэтому кажется нелогичным "бежать к оппозиционным партиям и договариваться", если сотрудничество между партиями коалиции, по собственным словам Кариньша, очень хорошее.
В настоящее время в коалицию входят "Новое Единство", Национальное объединение и ОС, но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". ОС и Нацобъединение выступают против расширения коалиции.
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