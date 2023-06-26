Переговоры о расширении коалиции: ОС и Нацобъединение ждут от Кариньша ясности

Однако если эти переговоры связаны с расширением коалиции, то участие в переговорах - это осознанный ход по "развалу правительства".

"У меня нет на это полномочий. У меня есть мандат и задача делать все, чтобы то, о чем мы договорились в правительственной декларации, было реализовано, например, выделить 12% годового бюджета на здравоохранение. Мы работаем над этим, и первые результаты достигнуты. Это совместный результат. Это не какой-то ультиматум ОС", - подчеркнул Таварс.

Нацобъединение ждет от Кариньша ясного ответа, продолжит ли правительство работать в нынешнем составе

Национальное объединение ожидает от премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") четкого ответа о том, продолжит ли работу правительство в нынешнем составе, заявил агентству LETA член правления Нацобъединения, депутат Сейма Янис Домбрава.

Нацобъединение ожидает, что глава правительства четко скажет, будет ли продолжена работа правительства в существующем составе, так как пока не совсем ясно, куда ведут переговоры, организованные "Новым Единством".

По мнению Домбравы, некорректно называть эти переговоры пятипартийными, поскольку они ведутся с оппозиционными партиями.

Партии коалиции - Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС) - игнорируют приглашения Кариньша участвовать в переговорах, поэтому до сих пор переговоры вели только три партии.