Аудио ⟩ "Мы шли не для свержения власти в стране": первое обращение Пригожина после мятежа

Всего, как утверждает глава группировки, за время "марша" погибло двое боевиков ЧВК "Вагнер". "Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары", - заявил Пригожин.

Цель своей акции и ее окончание он описал так: "Мы остановились в тот момент, когда штурмовой отряд подошедший к Москве, сделал разведку окрестности, и стало понятно, что в этот момент прольется кровь. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна. И за решением развернуться было два важнейших фактора: первый - мы не хотели пролить русскую кровь, второй - мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране".