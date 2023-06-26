Аудио ⟩ "Мы шли не для свержения власти в стране": первое обращение Пригожина после мятежа

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые за почти 48 часов высказался в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина". Он записал длинное голосовое сообщение, пишет Русская служба BBC.
Он подробно описал высокий уровень подготовки "вагнеровцев" и признал факты сбития самолетов и вертолетов российской армии.
Всего, как утверждает глава группировки, за время "марша" погибло двое боевиков ЧВК "Вагнер". "Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары", - заявил Пригожин.
Цель своей акции и ее окончание он описал так: "Мы остановились в тот момент, когда штурмовой отряд подошедший к Москве, сделал разведку окрестности, и стало понятно, что в этот момент прольется кровь. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна. И за решением развернуться было два важнейших фактора: первый - мы не хотели пролить русскую кровь, второй - мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране".
Правитель Беларуси Александр Лукашено, по словам Пригожина, "протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции". Других подробностей сделки Пригожин не сообщил.
Пригожин также ничего не сказал о том, где он находится.
Напомним, в субботу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву с требованием отставки военного руководства страны, стали кульминацией нарастающего в последнее время напряжения между ним и российским Минобороны. Его мятеж закончился так же внезапно, как и начался - вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону и прошли несколько областей в сторону столицы, а затем Пригожин после звонка главы Беларуси Лукашенко внезапно принял решение развернуть колонны. Кремль решил дать Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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