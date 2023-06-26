Феодальные разборки и потеря контроля Путиным. Как можно трактовать мятеж Пригожина?

Впрочем, если мятеж Пригожина был продиктован желанием отстоять за собой созданную им структуру, то ему это, вероятно, не удалось, отмечает политолог, - как сообщил вечером в субботу Кремль, часть вагнеровцев, не участвовавших в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.

"Так дальше нельзя"

Своим мятежом Пригожин артикулировал запрос, который давно назревал в разных кругах российского общества: что "специальная военная операция» в Украине, как ее продолжают называть российские власти, больше не может продолжаться в том виде, в котором она идет сейчас, считает профессор Шанинки и политический философ Григорий Юдин. Сам этот запрос собеседник Би-би-си сформулировал как "так дальше нельзя".

"Пригожин комбинирует куски разных дискурсов. Это может быть как радикально милитаристский дискурс - так дальше нельзя, давайте начнем воевать всерьез, организованно и агрессивно, так и более миротворческий дискурс - так дальше нельзя, нужно вести переговоры, тем более раз оказалось, что воевать мы не умеем", - объясняет Юдин.

При этом, по его мнению, называть действия Пригожина попыткой обозначить запрос на окончание войны пока рано, он лишь обозначил нарастающий в российском обществе скепсис по поводу того, что продолжающееся почти полтора года вторжение России в Украину действительно идет согласно плану, и что Путин знает, что делает.