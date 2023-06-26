"Прогрессивные" хотят переговоров партий о регулировании сожительства пар

"Прогрессивные" хотели бы, чтобы регулирование сожительства пар было таким, чтобы обязанности и права были автоматическими для всех пар, регистрирующих отношения, то есть нужно избегать ситуаций, когда однополые пары должны обращаться в различные государственные учреждения для получения дополнительных прав, связанных с имущественными и другими отношениями, сказал политик.

Также "Прогрессивные" на переговорах хотят убедиться, что у партий одинаковое понимание зеленого курса и о сокращении потребления природного газа до 2030 года. Кроме того, "Прогрессивным" важно было бы услышать точку зрения партий о том, какие нужны меры для снижения дороговизны жизни.

На прошлой неделе состоялись организованные "Новым Единством" переговоры, в частности, о необходимости ратификации Стамбульской конвенции, однако планируется отдельный разговор о регулировании совместного проживания пар.

После встречи министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") заявила, что надеется выдвинуть регулирование совместного проживания пар на утверждение осенью.

На этой неделе запланированы переговоры партий по вопросам образования и здравоохранения.