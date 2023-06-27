Трагическая статистика Лиго: два человека умерли, подавившись

По ее словам, данные вызовов NMPD показывают, что ежегодно в этот праздничный день каждый второй пострадавший получает травму под воздействием одурманивающих веществ. Подобную тенденцию медики отмечают и в этом году.

23 июня бригады скорой помощи отреагировали на 1065 вызовов, 323 из которых касались несчастных случаев с травмами. 24 июня было получено 997 вызовов, из которых 254 были связаны с травмами.

NMPD получила 14 вызовов в связи с травмами и ожогами различной степени тяжести, вызванными неосторожным обращением с огнем - неосторожным розжигом грилей и костров горючей жидкостью или бензином, а также прыжками через костер, танцами или нахождением рядом с огнем и падением в него. Большинство пострадавших получили ожоги лица, рук и ног. В некоторых случаях пострадали и подростки, отметила представитель NMPD.

В праздничные дни также зафиксировано четыре случая, когда пострадавшие подавились. В двух из этих случаев медикам удалось доставить пострадавших в больницу, но двое других, к сожалению, скончались на месте.