Трагическая статистика Лиго: два человека умерли, подавившись

На Лиго многие травмы латвийцев были вызваны алкоголем или другими одурманивающими веществами, сказала глава отдела связи Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Букша.
По ее словам, данные вызовов NMPD показывают, что ежегодно в этот праздничный день каждый второй пострадавший получает травму под воздействием одурманивающих веществ. Подобную тенденцию медики отмечают и в этом году.
23 июня бригады скорой помощи отреагировали на 1065 вызовов, 323 из которых касались несчастных случаев с травмами. 24 июня было получено 997 вызовов, из которых 254 были связаны с травмами.
NMPD получила 14 вызовов в связи с травмами и ожогами различной степени тяжести, вызванными неосторожным обращением с огнем - неосторожным розжигом грилей и костров горючей жидкостью или бензином, а также прыжками через костер, танцами или нахождением рядом с огнем и падением в него. Большинство пострадавших получили ожоги лица, рук и ног. В некоторых случаях пострадали и подростки, отметила представитель NMPD.
В праздничные дни также зафиксировано четыре случая, когда пострадавшие подавились. В двух из этих случаев медикам удалось доставить пострадавших в больницу, но двое других, к сожалению, скончались на месте.
Медики также получили три вызова в связи с пострадавшими на воде. В двух из этих случаев медики констатировали смерть, а одного пострадавшего после спасения доставили в больницу.
Начальник отдела коммуникации Клинической университетской больницы им. Страдиня сообщил, что выходные на Лиго в больнице прошли относительно спокойно.
В свою очередь в отделении скорой медицинской помощи и наблюдения Детской клинической университетской больницы (BKUS) 23 июня с различными видами травм за помощью обратились 150 пациентов, а 24 и 25 июня - до 190 пациентов в сутки, сообщила главный врач BKUS Ренате Снипе.
В праздничные дни также увеличилось количество дистанционных консультаций. 22 июня дистанционно было проведено 15 консультаций, это самый высокий показатель с начала лета, отметила Снипе. с 23 по 25 июня дистанционные консультации получили от семи до девяти пациентов в день.
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