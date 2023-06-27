Видео ⟩ Гигантский компост и угрозы с топором: жители Гулбене жалуются на агрессивного соседа

Люди, живущие рядом, называют владельцев участка скрягами. На нем собрано и разбросано множество отходов для гигантского компоста. По словам местных жителей, здесь очень неприятный запах.

Жительница Айга, недавно купившая участок, граничащий с землей соседа, сделала ему замечание, в ответ на что получила грубые комментарии и даже угрозы.

"Он со своим ростом толкнул меня в плечо. Я, конечно, пошла в полицию. Как мне с ними разговаривать?! Этот человек позволяет называть меня глупой овцой, блондинкой, паразитом. Спрашивает, зачем я сюда приехала, хотя этот участок даже ему не принадлежит. Он живет с некой женщиной в непонятно каком статусе, - говорит Айга".

Жители округи также продемонстрировали подозрительную трубу, конец которой выходит из-под земли у реки. Люди рассказали, что труба тянется именно из злополучного хозяйства.

"Вчера он пригрозил, что я "получу", что он перережет мне забор. Я дважды обращалась в Госполицию. 28 апреля он угрожал зарубить меня топором".

В муниципальной полиции Гулбенского района данное имущество называют "болезненным адресом".

"Мы уже инициировали процесс об административном правонарушении за несоблюдение правил обращения с отходами, а также за несоблюдение правил децентрализованной канализации", - говорит представитель муниципальной полиции Гулбенского района Марика Анджа.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)