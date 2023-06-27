Первый случай африканской чумы свиней в этом году: под Гулбене убьют 100 животных

В целях ликвидации очага и предотвращения дальнейшего распространения заболевания все 100 свиней на ферме будут уничтожены. PVD проводит на объекте меры по ограничению заболевания, а также ведет эпидемиологическое расследование.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона. На этой территории PVD проводит усиленный контроль, запрещается перевозка свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы территории.

В этом году в Латвии АЧС была обнаружена у 239 диких кабанов в 23 краях. Особо внимательным владельцам домашних свиней следует быть в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, поскольку именно в этих районах выявлено наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.

АЧС - очень опасное заболевание, и на свинофермах, где оно констатировано, приходится забивать все поголовье свиней.