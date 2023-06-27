Этим летом в Риге с большим концертом выступит белорусский певец Макс Корж

Организаторы концерта сообщили, что ажиотаж вокруг мероприятия возрастает с каждым днем и концерт всегда стоит на первом месте в топе продаж. Практически во всех зонах не осталось билетов несмотря на то, что увеличили площадку при переносе концерта на стадион "Даугава", который во много раз больше предыдущего стадиона. Также представители мероприятия просят покупать билеты заблаговременно, так как может не хватить места и все билеты будут раскуплены гостями из-за рубежа.