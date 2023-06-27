Этим летом в Риге с большим концертом выступит белорусский певец Макс Корж

29 июля на стадионе "Даугава" с большим концертом выступит популярный белорусский певец Макс Корж, сообщает портал balticevents.info.
Макса Коржа называют "белорусским Эминемом" и "голосом поколения". Макс Корж - единственный исполнитель из Беларуси, который у себя на родине собрал стадион "Динамо Минск" (35 тысяч человек) - самую большую площадку страны, пишут организаторы.
Сообщается, что концерт Коржа традиционно посетят гости из Украины, Беларуси, Польши, Испании, Франции, Великобритании и других стран.
Организаторы концерта сообщили, что ажиотаж вокруг мероприятия возрастает с каждым днем и концерт всегда стоит на первом месте в топе продаж. Практически во всех зонах не осталось билетов несмотря на то, что увеличили площадку при переносе концерта на стадион "Даугава", который во много раз больше предыдущего стадиона. Также представители мероприятия просят покупать билеты заблаговременно, так как может не хватить места и все билеты будут раскуплены гостями из-за рубежа.
На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также новые работы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Билеты на концерт доступны на официальной странице мероприятия www.korzhriga.lv.
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