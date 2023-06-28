В море перевернулась лодка с пятью людьми, двое пропали

В воскресенье всего в нескольких километрах от Айнажи произошло трагическое происшествие. Более чем в километре от берега компания из пяти человек отправилась на лодке, чтобы проверить и убрать рыболовные сети. К сожалению, волны были слишком большими, и лодка перевернулась. Трое детей, находившихся в лодке, спаслись благодаря спасательным жилетам. Мужчины, к сожалению, не смогли выбраться на берег.

"Я слышала, как кто-то кричал, когда была на пляже. Но из-за ветра я подумала, что это с другой стороны. Я очень внимательно смотрела в море и никого не видела. Волны были очень большие", - говорит Дина, отдыхающая из Литвы.

Беспомощные детские крики услышала не только она, так как другой отдыхающий уже успел вызвать спасателей.

Хотя спасательные жилеты, при катании на лодках, обязательны только для детей до 12 лет спасатели отмечают, что не стоит переоценивать свои возможности и лучше надеть жилет из соображений безопасности, даже если это не требуется по закону.

Видео: Сюжет программы Degpunktā