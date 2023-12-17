Видео ⟩ Родители бьют тревогу из-за опасной дороги к детскому саду в Пурвциемсе

Родители детей в Пурвциемсе бьют тревогу из-за опасной дворовой дороги возле дошкольного образовательного учреждения. Чтобы отвезти детей на занятия в детский сад, родителям каждое утро приходится пробираться по снегу, лавируя между машинами, поскольку тротуаров и пешеходных переходов нет. Водители же паркуют свои машины прямо у ворот, сообщает программа Bez Tabu.
В тот момент, когда программа Bez Tabu подъезжает к заснеженному двору, уже восемь утра и начинается настоящая суета - машины мчатся к детскому саду со всех сторон, создавая большую пробку. На части внутридворовой дороги создается одностороннее движение, в результате чего приходится толкаться, застревать в снегу и даже пытаться выталкивать машины из сугробов.
Родители, которые водят детей в детский сад пешком, объясняют, что во дворе они не чувствуют себя в безопасности, поскольку вынуждены идти по дороге и избегать машин.
Некоторые, наиболее импульсивные родители, оставляют машину прямо у ворот детского сада, на "зеленой зоне". Между недовольными автомобилистами слышны звуковые сигналы и резкий обмен словами. Другого способа привести детей на занятия нет.
Программа встречает местную жительницу Илзу, которая каждое утро вынуждена провожать сына в детский сад, поскольку беспокоится за безопасность ребенка из-за хаоса во дворе. Она рассказывает, что вместе с соседями они организовали инициативу, собрали подписи и обратились к муниципалитету с просьбой запретить проезд автомобилей по небольшой дороге, но никто их не услышал.
В 2016 и 2021 годах сама заведующая детского сада также писала обращение в муниципалитет с просьбой разрешить ситуацию, но безуспешно.
Поскольку земля принадлежит нескольким физическим и юридическим лицам, у муниципалитета связаны руки в решении проблемы. Бывший исполняющий обязанности директора Департамента развития Рижской думы Эмилс Якринс признал, что самоуправлению следует выкупить землю у владельцев, чтобы привести дорогу в порядок. Когда руководство совета сменилось, идея так и осталась висеть в воздухе.
Как муниципалитет объясняет ситуацию и есть ли у жителей еще надежда передвигаться во дворе без страха и беспокойства, смотрите видео!
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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