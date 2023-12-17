Видео ⟩ Родители бьют тревогу из-за опасной дороги к детскому саду в Пурвциемсе

В тот момент, когда программа Bez Tabu подъезжает к заснеженному двору, уже восемь утра и начинается настоящая суета - машины мчатся к детскому саду со всех сторон, создавая большую пробку. На части внутридворовой дороги создается одностороннее движение, в результате чего приходится толкаться, застревать в снегу и даже пытаться выталкивать машины из сугробов.

Родители, которые водят детей в детский сад пешком, объясняют, что во дворе они не чувствуют себя в безопасности, поскольку вынуждены идти по дороге и избегать машин.

Некоторые, наиболее импульсивные родители, оставляют машину прямо у ворот детского сада, на "зеленой зоне". Между недовольными автомобилистами слышны звуковые сигналы и резкий обмен словами. Другого способа привести детей на занятия нет.