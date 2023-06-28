Самолет Пригожина вылетел из Беларуси в Россию

О вылете обоих самолетов Пригожина из Мачулищи сообщил белорусский мониторинговый канал "Беларускі Гаюн". Кто и что находится на борту самолетов, не известно.

Как сообщалось, самолет Пригожина прибыл в Беларусь утром во вторник, 27 июня. На аэродроме Мачулищи под Минском он провел около 15 часов.

В Россию также вернулся второй частный самолет с регистрационным номером RA-02878, прибывший из Санкт-Петербурга во вторник утром и приземлившийся в аэропорту Мачулищи. Он вернулся в Петербург.

Издания "Важные истории" и OCCRP ранее сообщали, что частный самолет, связанный с Пригожиным, вылетел из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург на следующий день после попытки переворота.