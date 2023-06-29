"После свадьбы у меня был шок": Кашерс о неожиданных трудностях

Пока Кашерс и Янис готовились к свадьбе, их будни показывали в программе Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Однако после свадьбы оба решили, что такого рода вмешательство в их личную жизнь становится неприятным.

Кашерс описал послесвадебный период: "Это был интересный период. После свадьбы я был в глубокой депрессии, потому что в гетеросексуальных отношениях с детства показывают и рассказывают, что происходит, когда создается семья, что происходит после брака. У нас нет такого опыта. В Латвии также нет таких людей, за которыми мы можем следить, как они устраивают свою жизнь.

Я был в таком шоке после свадьбы, что не знал, что делать, меня как будто выкинули за борт, и в то же время шло это шоу, которое показывало всю нашу повседневную жизнь, наш дом. После свадьбы я понял, что не хочу публичности, а хочу оставить ощущение дома при себе. Было такое чувство, что все разваливалось и разрушалось, казалось, что все было не так".

Каспарс говорит, что внимание окружающих тяготило его, ему хотелось исчезнуть. После этого оба решили, что больше не будут участвовать в шоу.

Прошло уже два года совместной жизни, Каспарс и Янис сейчас наслаждаются экзотикой Кыргызстана.

А год назад, когда они отпраздновали первую годовщину свадьбы, Кашерc написал в социальных сетях: "Первый год совместной жизни принес много испытаний, приключений и прекрасных маленьких моментов, которые заполнили эти многочисленные 365 дней!".

Как известно, пара поженилась в Дании. В прошлом году суд в Латвии признал брак Кашерса и Яниса.

Галерея: Свадьба Кашерса и Яниса