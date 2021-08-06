Гей и парень из деревни: как дизайнер Кашерс нашел себя и любовь всей своей жизни

Кашерс заходит в редакцию RUS TVNET уверенной походкой, с белоснежной улыбкой, статный и невероятно ухоженный. Садится за стол, складывает руки на груди - и солнце сияет на переплетении татуировок, покрывающих все видимые участки кожи. Смотреть на него было как на завораживающее шоу из Голливуда - яркое и энергичное.

О себе Кашерс говорит, что он - парень из деревни, но медиа называют его мультихудожником: он и дизайнер одежды и интерьеров, исполнитель и шоумен. "Мне кажется, что себя я искал всю жизнь и до сих пор не нашел", - говорит Кашерс. Но в этом поиске за 34 года он нашел силы на каминг-аут, любовь всей своей жизни, а также поддержку и принятие родных людей и незнакомцев, которые оценили его открытость и таланты. Кашерс родился в Талси, городе, где всего 9 тысяч жителей. Его настоящее имя Каспарс Блумс-Блуманис, и он всегда был и чувствовал себя "другим".

Он всегда экспериментировал со внешностью: подростком мог надеть шорты с гольфами зимой, красил ногти в черный цвет, подводил глаза, носил цепь на шее. Он был и металлистом, и эмо.

"Это такой момент узнавания себя. Я тогда не был уверенным в себе, поэтому старался все максимально выплеснуть наружу.

Мне всегда казалось, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду.

Стиль и мода всегда помогали быть здесь какому-то моему внутреннему самоопределению, моей душе", - говорит Кашерс.

Он многократно подчеркивал, что по его внешнему виду можно легко сказать, как он себя чувствует. Это осталось с ним с детства. Также каждое изменение внешности отражало какие-то периоды в его жизни. То же самое получилось и с татуировками: каждая из них для него как зарубка на дереве, напоминание о каком-то событии, человеке и эмоции.

Какие-то из них - это посвящение значимым людям в его жизни. Что-то он набил после поездки добровольцем в Замбию с проектом Child Aid и помощи местным детям. Есть татуировка, посвященная его помолвке.

Все они переплелись в загадочный ковер на его коже, но ему хочется еще чего-то, что начнется на ноге.

"В принципе, каждый жизненный период или то, что мне приходилось преодолевать, отражено в моих татуировках. И сейчас я планирую большую татуировку, но на это потребуется много времени", - говорит он.

Кашерс - открытый гей, совершивший каминг-аут в 2018 году во время рижского прайда. Не то чтобы он скрывал свои предпочтения, но все-таки у него было такое ощущение, что он играет - не является самим собой.

"Меня раздражает все, что фейк", - говорит он.

В какой-то момент Кашерс понял, что он рискнет всем, что у него есть - пойдет ва-банк и расскажет публично о своей ориентации.

"Стало только лучше", - отмечает он.

Была категория людей, которые стали показывать на артиста пальцем, но такие были и до его каминг-аута:

"Что меня удивило? Что для меня открылись многие двери, которые до этого были закрыты. Люди очень оценили то, что я был откровенен.

Я знаю многих живущих в Латвии, кто до сих пор скрывает свою ориентацию. Но я был спокоен. Я долго к этому готовился. И все стало только лучше".

Маме сначала было сложно принять тот факт, что он - гей. Кашерс говорит, что первое время она его стеснялась. Но процесс трансформации произошел не только у него, но и у всей его семьи.

Постепенно он искал себя, участвовал в шоу, становился на ноги, а его родные наблюдали за этим превращением.

"Сейчас мама мой фанат. Ей все нравится! Она хочет носить все шляпы и платья, которые я делаю. Она сияет", - говорит Кашерс.

Теперь он временами просит ее чуть-чуть притормозить и успокоиться в своем фанатизме, но его радует, что после долгого пути все обстоит именно так: "Меня приняли и одобрили".

Широкую известность Кашерс приобрел после участия в музыкальном телешоу OKartes skatuve в 2012 году. Как певец он не слишком хорош, но при этом он - отличный шоумен, научившийся многому благодаря этому шоу. У него появилась своя армия поклонников.

"На этом шоу я научился работать со СМИ, отстаивать свое мнение, презентовать себя, узнал какие-то основы менеджмента, - перечисляет Кашерс. - Мне это помогло оказаться там, где я сейчас".

Кашерс сдружился еще с одной выпускницей OKartes skatuve - Самантой Тиной, хотя они конкурировали в разные годы. На момент программы они не общались, а познакомились на съемках тревел-шоу "Четверо на чемоданах", где оба снимались в прошлом году.

В какой-то момент они поняли, что у них схожее отношение к жизни, восприятие мира и стиль поведения:

"У нас одно видение. Нам обоим нравятся качественные вещи. У нас общие принципы, как надо что-то делать. Мы как-то сразу подружились".

На "Евровидении-2021" Саманта Тина блистала в наряде от бренда Кашерса Kasher Bloom. На ней было впечатляющее ожерелье, которое намекало на связь с египетскими божествами и правителями.

"Чем дороже и крупнее камни, использованные в колье, тем мощнее сам их владелец. Украшение такого рода символизирует важность, статус и силу", - говорил Кашерс журналистам.

Передняя и задняя части платья были украшены драгоценными камнями, жемчугом и кристаллами. Платье много обсуждали, и Тину запомнили именно по ее образу. Все элементы платья имели какой-то символизм: "Вышивка полумесяца и стрелок, использованная в наряде и обуви, символизируют способность быстро перемещаться во времени и пространстве, а также силу, которая нам так нужна, чтобы завоевать сердца людей", - подчеркивал Кашерс в интервью со СМИ.

Галерея: Платье Саманты Тины

Среди клиентов Кашерса многочисленные латвийские знаменитости - певицы Ольга Раецка, Линда Лин и Айя Андреева.

Три шляпы у дизайнера заказал стилист мировой знаменитости Бейонсе, были планы о заказах и для самой суперзвезды, но не сложилось: "Я сделал очень хороший вывод. Следовало не рассказывать СМИ, пока Бейонсе у меня ничего не купила. У нас все было спланировано. Но началась пандемия. Теперь я знаю, что лучше промолчать. Надо было дождаться, пока она наденет мои шляпы. Но ничего. Будет что-то другое. Мы все равно общаемся".

Любовь и брак

В июне 2021 года Кашерс и его партнер Янис Минин поженились в Копенгагене. В Латвии это сделать невозможно.

Кашерс не верил, что он когда-нибудь встретит в Латвии свою вторую половину. Ему казалось, что здесь, в стране, где местные геи словно в одном болоте - все знакомы друг с другом, кто-то с кем-то уже встречался, переспал, - это просто невозможно.

"Мне казалось это безнадежным, и я никого не искал", - говорит он.

Но как-то так получилось, что Кашерс и Янис ходили на одни вечеринки, но не знали друг друга до 2019 года. В декабре Кашерс впервые рассказал о своем новом партнере СМИ.

Свадьба в Дании обошлась паре более чем в 10 тысяч евро, хотя в Копенгагене их было всего 5 человек.

"Мы посчитали все. В эту сумму входят кольца, Covid-тесты, вся документация, перелеты, одежда, еда, торты. В Латвии мы бы могли устроить торжество человек на тридцать", - сокрушается Кашерс.

Но о своем решении они не жалеют - все получилось так, как они хотели. И этот день запечатлен на волшебных фото.

Однако Кашерс говорит, что работа над отношениями только начинается.

"Любовь - это не только период розовых очков и бабочек в животе. Это длительный процесс с разными периодами, когда очки спадают и вы притираетесь.

Через этот процесс, когда ты идешь, учишься, притираешься, и возникает настоящая любовь, - говорит он.

"Главное - в момент, когда становится скучно, начинать над этим работать. Когда ты начинаешь принимать человека и ничто тебя в человеке не раздражает. Только в финале ты пожинаешь плоды своего труда. Это и есть любовь".

Любовь, по мнению Кашерса, стоит на таких столпах, как уважение, взаимное доверие, чувства друг к другу, дружба, когда ты можешь рассказать партнеру все. Должна быть прозрачность и искренность.