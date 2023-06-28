Языковые ограничения в работе вузов признаны не соответствующими Конституции

В среду, 28 июня, Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции нормы, предусматривающие реализацию образовательных программ на латышском языке, выяснило агентство LETA.
Дело о нормах, определяющих реализацию учебных программ университетов и колледжей на государственном языке, было возбуждено по заявлению нескольких депутатов Сейма. Иск подали тогдашние политики "Согласия" Валерий Агешин, Эдгар Куцинс, Борис Цилевич, Иван Клементьев, Артур Рубикс, Янис Тутин, Владимир Никонов, Игорь Пименов, Ивар Зариньш, Регина Лочмеле, Инга Голдберга, Иван Рыбаков, Виталий Орлов, Янис Кришанс, Андрей Клементьев, Янис Урбанович, Сергей Долгополов и Николай Кабанов, представитель партии "Суверенная власть" Любовь Швецова и представитель партии "Каждому и каждой" Карина Спруде. В настоящее время ни один из них не представлен в парламенте.
Депутаты просили суд оценить соответствие частей третьей, четвертой и пятой 56-й статьи закона о высших учебных заведениях статьям 105, 112 и 113 Конституции.
Оспариваемые нормы устанавливают общий запрет на оказание услуг высшего образования на иностранном языке, за некоторыми исключениями.
Часть третья 56-й статьи закона о высших учебных заведениях предусматривает, что учебные программы в университетах и колледжах осуществляются на государственном языке. В образовательной программе, реализуемой на государственном языке, не более одной пятой от объема кредитных пунктов образовательной программы может составлять содержание на других официальных языках Европейского союза, с условием, что эта часть не может включать заключительные и государственные экзамены, а также подготовку квалификационных, бакалаврских и магистерских работ.
Статья 105 Конституции гласит, что каждый имеет право на собственность. Имущество не должно использоваться против общественных интересов. Право собственности может быть ограничено только в соответствии с законом. Принудительное отчуждение имущества для общественных нужд допускается лишь в исключительных случаях на основании отдельного закона за справедливую компенсацию.
Между тем, статья 112 Конституции гласит, что каждый имеет право на образование. Государство предоставляет возможность получить бесплатное основное и среднее образование. Основное образование является обязательным. Статья 113 гласит, что государство признает свободу научного, художественного и иного творчества, а также защищает авторские и патентные права.
Оценивая конституционность оспариваемых норм, суд прежде всего пришел к выводу, что оспариваемые нормы ограничивают автономию государственных и частных вузов и академическую свободу преподавательского состава. Затем КС пришел к выводу, что данное ограничение не установлено надлежащим образом принятым законом, так как было допущено существенное нарушение принципа добросовестности законодательства.
А именно, законодатель не обеспечил надлежащее исполнение постановления КС по делу, которым суд признал не соответствующей Конституции часть третью статьи 56 закона о высших учебных заведениях в ее предыдущей редакции. Кроме того, законодатель не оценил соответствие оспариваемых норм статье 114 Конституции и Общей конвенции о защите национальных меньшинств.
Таким образом, суд признал части третью, четвертую и пятую статьи 56 закона о высших учебных заведения в действующей редакции не соответствующими статьям 112 и 113 Конституции и утратившими силу с 1 июля 2024 года. Суд также пришел к выводу, что часть третья статьи 56 закона о высших учебных заведениях - в редакции, действовавшей с 1 мая 2021 года по 10 октября 2022 года - также не соответствует статьям 112 и 113 Конституции, однако не может быть признана недействительной с момента вступления в силу.
Ранее по аналогичному делу КС постановил, что ограничения частных университетов на реализацию учебных программ на официальных языках Европейского союза не соответствуют Конституции, а ограничения на другие иностранные языки - соответствуют.
Это означает, что в частных вузах могут быть учебные программы, например, на английском языке, но не на русском, который не является официальным языком ЕС.
В КС агентству LETA пояснили, что в данном случае суд оценил правовые нормы, которые действовали до 30 апреля 2021 года и в настоящее время утратили силу в связи с поправками.
Что касается дела, рассмотрение которого по существу было возобновлено 16 мая, то в его рамках будут рассматриваться действующие правовые нормы. В обоих случаях суд оценивает нормы, определяющие язык реализации образовательных программ в вузах. Поправками Сейм изменил случаи, в которых допускаются отступления от обязанности реализации программ обучения на государственном языке, то есть когда программа может реализовываться на иностранных языках.
Например, Сейм исключил норму, предусматривавшую право реализации образовательной программы на официальных языках ЕС, если по ней обучаются иностранные студенты. При этом закон был дополнен нормой о том, что образовательная программа может быть реализована на официальных языках ЕС, если все программы, входящие в тематическую группу, имеют оценку "хорошо" или "отлично".
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