Языковые ограничения в работе вузов признаны не соответствующими Конституции

Статья 105 Конституции гласит, что каждый имеет право на собственность. Имущество не должно использоваться против общественных интересов. Право собственности может быть ограничено только в соответствии с законом. Принудительное отчуждение имущества для общественных нужд допускается лишь в исключительных случаях на основании отдельного закона за справедливую компенсацию.

Между тем, статья 112 Конституции гласит, что каждый имеет право на образование. Государство предоставляет возможность получить бесплатное основное и среднее образование. Основное образование является обязательным. Статья 113 гласит, что государство признает свободу научного, художественного и иного творчества, а также защищает авторские и патентные права.

Оценивая конституционность оспариваемых норм, суд прежде всего пришел к выводу, что оспариваемые нормы ограничивают автономию государственных и частных вузов и академическую свободу преподавательского состава. Затем КС пришел к выводу, что данное ограничение не установлено надлежащим образом принятым законом, так как было допущено существенное нарушение принципа добросовестности законодательства.

А именно, законодатель не обеспечил надлежащее исполнение постановления КС по делу, которым суд признал не соответствующей Конституции часть третью статьи 56 закона о высших учебных заведениях в ее предыдущей редакции. Кроме того, законодатель не оценил соответствие оспариваемых норм статье 114 Конституции и Общей конвенции о защите национальных меньшинств.