826 школьников не смогли сдать экзамен по математике. Большинство из них учились удаленно

Хотя в целом средние результаты относительно высоки, почти пять процентов девятиклассников не сдали экзамен по математике. Выпускники основной школы впервые сдавали централизованные экзамены, а вот для выпускников средних школ экзамен по математике всегда был самым сложным, средний балл по стране обычно составляет около 30 процентов.

Основные школы показали лучший результат - 51%. При этом экзамен по математике стал непреодолимым препятствием для окончания основной школы для 826 школьников. Всего экзамен сдавали около 18 тысяч детей. По словам Вороненко, учителя признали, что в этом году экзамены были не сложнее, чем раньше, когда экзаменационные работы девятиклассников проверяли в каждой школе, а не централизованно.

Большинство учеников, не справившихся с математикой, - это те, кто учился дистанционно. "Я очень надеюсь, что родители услышат эту информацию и оценят, действительно ли детям нужно дистанционное обучение", - добавила Вороненко.