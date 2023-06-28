Летчикам, отказавшимся атаковать колонны ЧВК "Вагнер" во время бунта, могут грозить уголовные дела

О том, что в отношении летчиков могут быть возбуждены уголовные дела, первым сообщил в своем Telegram-канале пророссийский "военный корреспондент" Владимир Романов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По сведениям Романова, не менее четырех экипажей самолетов отказались выполнить приказ начальника Генштаба армии Валерия Герасимова атаковать "вагнеровские" колонны, двигавшиеся в сторону Москвы во время бунта.

Свой отказ летчики мотивировали тем, что вместе с колоннами "вагнеровцев" на трассе находилось большое количество гражданских автомобилей.

Командующий 4-й армией ВВС России генерал-лейтенант Николай Гостев сейчас настаивает на возбуждении уголовных дел в отношении этих летчиков.

Уголовные дела за несопротивление повстанцам могут грозить и другим сотрудникам силовых структур, в том числе пограничникам.

В минувшие выходные в течение около 36 часов проходил военный мятеж под руководством лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в ходе которого в сторону Москвы двинулись колонны боевиков.

Во время мятежа было сбито несколько самолетов вооруженных сил армии РФ. Потери живой силы российской армии, по разным оценкам, составляют от 4 до 20 человек.

Согласно информации, собранной независимым военным обозревателем Oryx, повстанцы сбили один российский армейский самолет "Ил-22М" и шесть вертолетов, в том числе "Ка-52" и "Ми-8 МТПР-1".

Кремль объявил, что урегулировать ситуацию помог белорусский диктатор Александр Лукашенко, и была достигнута договоренность о переезде Пригожина в Беларусь и прекращении уголовного дела против него.