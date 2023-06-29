Видео ⟩ Хирурги Латвии пришили восьмилетнему мальчику отрубленную ладонь обратно

Мальчик с дедушкой заготавливал дрова на зиму, но дровокол зажал руку.

"Я положил руку и замечтался... случайно. Я еще помню, что рука у меня висела. Доктор починил мне руку. Я дал ему коробку конфет за очень хорошую работу", - рассказал мальчик Гиртс.

Видео: сюжет Panorāma

Руководитель Латвийского центра микрохирургии Калвис Пастарс говорит, что операция была долгой и трудной, потому что рука была ампутирована до основания.

Операция удалась также благодаря тому, что маленький пациент из краевой больницы незамедлительно был доставлен в Ригу.

Операцию провели Калвис Пастарс, врач-резидент Лидия Артишевска, анестизиолог-реаниматолог Юрис Вьюгинс, заведующий кабинетом бронхоскопии, пульмонолог Айнарс Зариньш, руководитель отдела интенсивной терапии Дайна Рожкалне, а также анестизиологи-реаниматологи Сандра Нэмме-Рубене, Бирута Казакевича и Инга Суйете.

В операции также участвовали старшая сестра Иева Бернарде, медсестры Валентина Берестова, Дайга Сатика, Сигне Закрешевска, Мара Микулане, Алина Гужа, Лилия Антоневича, Марита Гравите, операционная сестра Нелда Упеиеце и медсестра Вика Зайкина.