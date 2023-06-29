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Перехвачены переговоры российских солдат, находящихся в Каховской ГЭС во время взрыва

rus.tvnet.lv
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Разрушение Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС Фото: AFP / Scanpix

Журналисты проекта "Схемы" совместно с агентством "Слідство.Інфо" идентифицировали российских солдат и их командиров, контролирующих Каховскую ГЭС в ночь ее разрушения, перехватив и их переговоры.

Исследователям удалось выяснить конкретных военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России, которые контролировали Каховскую ГЭС.

В идентификации помогли видео, которые на территории ГЭС снимали российские пропагандисты.

Судя по перехваченным переговорам, российские военные готовились "по команде" что-то сделать, однако не успели из-за события, которое они в эфире не называют.

Фото: Проект "Схемы"

По их репликам видно, что у группы возникли проблемы не только с выполнением задания, но даже с эвакуацией.

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