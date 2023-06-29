Перехвачены переговоры российских солдат, находящихся в Каховской ГЭС во время взрыва

Исследователям удалось выяснить конкретных военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России, которые контролировали Каховскую ГЭС.

В идентификации помогли видео, которые на территории ГЭС снимали российские пропагандисты.

Судя по перехваченным переговорам, российские военные готовились "по команде" что-то сделать, однако не успели из-за события, которое они в эфире не называют.

Фото: Проект "Схемы"

По их репликам видно, что у группы возникли проблемы не только с выполнением задания, но даже с эвакуацией.