Журналисты проекта "Схемы" совместно с агентством "Слідство.Інфо" идентифицировали российских солдат и их командиров, контролирующих Каховскую ГЭС в ночь ее разрушения, перехватив и их переговоры.
Перехвачены переговоры российских солдат, находящихся в Каховской ГЭС во время взрыва
Исследователям удалось выяснить конкретных военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России, которые контролировали Каховскую ГЭС.
В идентификации помогли видео, которые на территории ГЭС снимали российские пропагандисты.
Судя по перехваченным переговорам, российские военные готовились "по команде" что-то сделать, однако не успели из-за события, которое они в эфире не называют.
По их репликам видно, что у группы возникли проблемы не только с выполнением задания, но даже с эвакуацией.
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