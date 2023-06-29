Видео ⟩ Стакис отказался от дальнейших командировок

Сегодня на пресс-конференции политик рассказал, что нынешний порядок, когда мэр сам подписывает распоряжения о своих командировках, в Рижской думе был установлен во время предыдущих созывов. Он признал, что это неправильный порядок, и его надо улучшить.

Стакис поручил персоналу и Юридическому управлению разработать такую модель организации командировок, которая была бы пригодна для Риги, и упорядочить эту систему. 6 июля планируется созвать заседание Комитета по финансовым и административным делам, на котором будет рассмотрен вопрос о командировках.

Как сообщалось, сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис провел пресс-конференцию, на которой рассказал свое мнение о целесообразности своих командировок, сообщили в Рижской думе.

На пресс-конференции Стакис предоставил информацию о результатах командировок и ответит на вопросы журналистов. Пресс-конференция началась в 11:30 в Каминном зале Рижской ратуши.