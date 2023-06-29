Видео ⟩ Стакис отказался от дальнейших командировок

Мэр Риги Мартиньш Стакис на пресс-конференции, которая прошла в четверг, 29 июня, отказался от дальнейших командировок до момента, когда будет четкое регулирование о том, как их организовать.
Сегодня на пресс-конференции политик рассказал, что нынешний порядок, когда мэр сам подписывает распоряжения о своих командировках, в Рижской думе был установлен во время предыдущих созывов. Он признал, что это неправильный порядок, и его надо улучшить.
Стакис поручил персоналу и Юридическому управлению разработать такую модель организации командировок, которая была бы пригодна для Риги, и упорядочить эту систему. 6 июля планируется созвать заседание Комитета по финансовым и административным делам, на котором будет рассмотрен вопрос о командировках.
Как сообщалось, сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис провел пресс-конференцию, на которой рассказал свое мнение о целесообразности своих командировок, сообщили в Рижской думе.
На пресс-конференции Стакис предоставил информацию о результатах командировок и ответит на вопросы журналистов. Пресс-конференция началась в 11:30 в Каминном зале Рижской ратуши.
Председатель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестур Зепс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Министерство охраны среды и регионального развития с просьбой дать оценку возможным противоправным действиям Стакиса в организации командировок его и других депутатов думы. Зепс баллотировался на последних муниципальных выборах в одном списке со Стакисом, но теперь представляемая им политическая сила находится в оппозиции.
Зепс просит KNAB оценить соответствие действий председателя думы закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, а также проверить, нет ли в действиях Стакиса признаков преступления.
Также Зепс просит министра охраны среды и регионального развития запросить объяснения у председателя Рижской думы, а также оценить соответствие его действий нормативным актам, в том числе закону о самоуправлениях, и принять решение об отставке Стакиса.
Зепс информирует о том, что вопреки регламенту самоуправления и прежней практике Стакис, который также является главой комитета по финансово-административным вопросам, в обход установленной процедуры единолично принял решение о выделении средств самоуправления на свои командировки в размере 14 069 евро и на командировки других депутатов в размере 54 181 евро.
Как сообщалось, Стакис сам подписал приказ о своей командировке в Тампере, где проходили финальные матчи ЧМ по хоккею.
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