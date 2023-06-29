Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агенту России, который за несколько часов до удара российских ракет по Краматорску прислал российским вооруженным силам видео из популярной пиццерии, будет предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает Би-би-си.
В Украине выдвинут обвинения мужчине, который до ракетного удара снимал ресторан в Краматорске
First of all, regarding yesterday's 🇷🇺 attack on Kramatorsk. Today, work continued all day at the site of the attack. Unfortunately, the death toll has increased. 🇷🇺 missiles claimed the lives of 11 of our people, including three children. My condolences to the families. More… pic.twitter.com/U1iNlfDqLd— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2023
Те, кто помогает России убивать людей, заслуживают "максимального наказания", сказал Зеленский.
Во вторник из-за российского ракетного удара по ресторану в Краматорске погибли 12 человек, а число раненых превышает 60.
Среди убитых трое подростков - одна 17-летняя девочка и две 14-летние сестры.
These 14 year old twin sisters, Yulia and Anna Aksenchenko were killed in the Russian attack on Kramatorsk in eastern Ukraine. Total of 9 dead identified so far including another child and more than 50 wounded. Photo released by the city council https://t.co/zgDlEWz2nP pic.twitter.com/KLi9gKfSIH— Jeremy Bowen (@BowenBBC) June 28, 2023
Служба безопасности Украины (СБУ) распространила фотографии и видео арестованного человека, не раскрывая его лица или других идентифицирующих признаков. Служба отметила, что мужчина, живущий в Краматорске, является российским агентом, который 27 июня получил от ГРУ распоряжение проверить, открыт ли ресторан, и снять, сколько в нем людей.
СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську— СБ України (@ServiceSsu) June 28, 2023
➡️ https://t.co/cgzqhKSGQl pic.twitter.com/s6PGFoCthz
В этом ресторане часто бывали иностранные журналисты, волонтеры и украинские солдаты.
Сообщается, что в атаке пострадали известная украинская писательница, которая борется за жизнь в больнице, но ее имя официально не названо.
Кремль признал проведение атаки по Краматорску, но утверждает, что удары проводились только по военным объектам. Россия утверждает, что уничтожила временную "базу командиров Украины" в Краматорске, хотя на самом деле это был ресторан полный гражданских жителей.
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