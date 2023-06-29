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В Украине выдвинут обвинения мужчине, который до ракетного удара снимал ресторан в Краматорске

rus.tvnet.lv
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Арестованный мужчина.
Арестованный мужчина. Фото: Ukrainas Drošības dienests (SBU)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агенту России, который за несколько часов до удара российских ракет по Краматорску прислал российским вооруженным силам видео из популярной пиццерии, будет предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает Би-би-си.

Те, кто помогает России убивать людей, заслуживают "максимального наказания", сказал Зеленский.

Во вторник из-за российского ракетного удара по ресторану в Краматорске погибли 12 человек, а число раненых превышает 60.

Среди убитых трое подростков - одна 17-летняя девочка и две 14-летние сестры.

Служба безопасности Украины (СБУ) распространила фотографии и видео арестованного человека, не раскрывая его лица или других идентифицирующих признаков. Служба отметила, что мужчина, живущий в Краматорске, является российским агентом, который 27 июня получил от ГРУ распоряжение проверить, открыт ли ресторан, и снять, сколько в нем людей.

Фото: Ukrainas Drošības dienests (SBU)

В этом ресторане часто бывали иностранные журналисты, волонтеры и украинские солдаты.

Сообщается, что в атаке пострадали известная украинская писательница, которая борется за жизнь в больнице, но ее имя официально не названо.

Кремль признал проведение атаки по Краматорску, но утверждает, что удары проводились только по военным объектам. Россия утверждает, что уничтожила временную "базу командиров Украины" в Краматорске, хотя на самом деле это был ресторан полный гражданских жителей.

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