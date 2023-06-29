В Украине выдвинут обвинения мужчине, который до ракетного удара снимал ресторан в Краматорске

Фото: Ukrainas Drošības dienests (SBU)

СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську



➡️ https://t.co/cgzqhKSGQl pic.twitter.com/s6PGFoCthz — СБ України (@ServiceSsu) June 28, 2023

В этом ресторане часто бывали иностранные журналисты, волонтеры и украинские солдаты.

Сообщается, что в атаке пострадали известная украинская писательница, которая борется за жизнь в больнице, но ее имя официально не названо.

Кремль признал проведение атаки по Краматорску, но утверждает, что удары проводились только по военным объектам. Россия утверждает, что уничтожила временную "базу командиров Украины" в Краматорске, хотя на самом деле это был ресторан полный гражданских жителей.