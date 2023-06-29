Эстония разрывает договор с Россией. Он действовал 25 лет

В связи с агрессией России против Украины правительство Эстонии намерено разорвать заключенный в 1998 году договор о сотрудничестве с Российской Федерацией в вопросе сохранения культурных ценностей, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Действие договора будет прекращено распоряжением правительства Эстонии, говорится в повестке заседания кабинета министров на 29 июня.
Договор о сотрудничестве между правительствами Эстонской Республики и Российской Федерации по сохранению культурных ценностей был заключен 4 декабря 1998 года.
Договор между странами автоматически продлевался каждые пять лет, если стороны уведомлением за шесть месяцев не сообщили о своем желании его расторгнуть. Это значит, что Министерство иностранных дел Эстонии должно направить российской стороне соответствующую ноту не позднее 3 июля этого года.
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