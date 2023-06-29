KNAB рассмотрит заявление Коссовича об угрозах работникам думы

На заседании Рижской думы Коссович обвинил вице-мэра столицы Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") и лидера этой фракции Олафа Пулкса в чрезмерном давлении и даже выражении косвенных угроз.

Коссович сообщил, что подал заявление об этом в KNAB.

Как подтвердили агентству LETA в KNAB, заявление поступило в бюро 28 июня. KNAB рассмотрит полученную информацию в рамках своей компетенции.

Как сообщалось, на заседании Рижской думы второй день обсуждается вопрос о создании комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте сообщения. Это пролило свет на разногласия между партнерами по коалиции - "Новым Единством" и "Прогрессивные/За".

Представленный "Новым Единством" проект решения предусматривает поручить исполнительному директору города Риги заменить следователя по дисциплинарному делу, советника исполнительного директора Мариса Кнокса комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел.

В комиссию планируется включить должностных лиц центрального управления Рижской думы, в том числе юридического управления, департамента городского развития и др., а также привлечь наблюдателей и советников.

Как сообщалось, 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс приказом исполнительного директора Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования.

Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неэкономных действиях при работах по укладке асфальта.