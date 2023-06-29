Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским

Они говорили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС для экологии страны.

⚡️Greta Thunberg visits Ukraine, meets Zelensky.



Swedish environmental activist Greta Thunberg arrived in Ukraine to discuss the ecological consequences of the Kakhovka dam destruction with President Volodymyr Zelensky, his office reported on June 29.



📷President's Office pic.twitter.com/ciix3UGBpN — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 29, 2023

На встрече в четверг Зеленский рассказал о том, как катастрофа ударила по жизни людей, аграрной сфере и биоразнообразию в регионе, а также о том, как после наводнения на оккупированных Россией территориях не эвакуировали местных жителей, и многие, по его словам, погибли, пишет Русская служба BBC.

Тунберг пообещала привлекать внимание мировых общественных организаций к экологическим последствиям войны в Украине.

Известная активистка состоит в международной рабочей группе, в задачи которой входит выявление вреда, наносимого российской агрессией в Украине, экологии страны.

Ранее сообщалось, что журналисты проекта "Схемы" совместно с агентством "Слідство.Інфо" идентифицировали российских солдат и их командиров, контролирующих Каховскую ГЭС в ночь ее разрушения, перехватив и их переговоры.

Галерея: Наводнение после взрыва на Каховской ГЭС