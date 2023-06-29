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Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским

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Грета Тунберг приехала в Киев
Грета Тунберг приехала в Киев Фото: Ukrainas prezidenta kanceleja

Шведская эко-активистка Грета Тунберг в четверг, 29 июня, прибыла в Украину, где где встретилась с Владимиром Зеленским, сообщает издание The Kyiv Independent.

Они говорили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС для экологии страны. 

На встрече в четверг Зеленский рассказал о том, как катастрофа ударила по жизни людей, аграрной сфере и биоразнообразию в регионе, а также о том, как после наводнения на оккупированных Россией территориях не эвакуировали местных жителей, и многие, по его словам, погибли, пишет Русская служба BBC.

Тунберг пообещала привлекать внимание мировых общественных организаций к экологическим последствиям войны в Украине.

Известная активистка состоит в международной рабочей группе, в задачи которой входит выявление вреда, наносимого российской агрессией в Украине, экологии страны.

Ранее сообщалось, что журналисты проекта "Схемы" совместно с агентством "Слідство.Інфо" идентифицировали российских солдат и их командиров, контролирующих Каховскую ГЭС в ночь ее разрушения, перехватив и их переговоры.

Галерея: Наводнение после взрыва на Каховской ГЭС

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