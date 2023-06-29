Видео ⟩ На мосту в Торнякалнсе нашли мертвого мужчину; накануне он попал в больницу с травмами

Даже на следующий день на тротуаре моста на улице Алтонавас можно было увидеть пятно крови, которое большинству автомобилистов даже не видно на фоне оживленного пейзажа.

Однако пешеходы и велосипедисты обращают на него внимание и стараются проехать, не задевая его.

По предварительным данным, погибшему было около 50 лет. Он жил неподалеку. Как говорят местные жители, у него была склонность к распитию спиртного. У мужчины нет ни жены, ни детей, ни других родственников. Он живет с другом уже 17 лет.

Программа Degpunktā связалась с ним, чтобы узнать больше о таинственном происшествии. Друг вспомнил, что за день до трагедии погибший мужчина появился в доме весь в крови. Однако уже на следующий день, то есть в среду, мужчину выписали из больницы и отправился домой.

Ни один из жителей района, ни друг погибшего не могут представить себе причину, по которой кто-то так поступил с миролюбивым мужчиной.

Государственной полицией возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет программы Degpunktā