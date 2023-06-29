Видео ⟩ На мосту в Торнякалнсе нашли мертвого мужчину; накануне он попал в больницу с травмами

В среду, 28 июня, в Торнякалнсе на улице был найден мертвый мужчина. Его друг говорит, что пятидесятилетний мужчина, возможно, накануне участвовал в драке, но покинул больничную палату добровольно. Решение оказалось роковым, сообщает программа Degpunktā.
Даже на следующий день на тротуаре моста на улице Алтонавас можно было увидеть пятно крови, которое большинству автомобилистов даже не видно на фоне оживленного пейзажа.
Однако пешеходы и велосипедисты обращают на него внимание и стараются проехать, не задевая его.
По предварительным данным, погибшему было около 50 лет. Он жил неподалеку. Как говорят местные жители, у него была склонность к распитию спиртного. У мужчины нет ни жены, ни детей, ни других родственников. Он живет с другом уже 17 лет.
Программа Degpunktā связалась с ним, чтобы узнать больше о таинственном происшествии. Друг вспомнил, что за день до трагедии погибший мужчина появился в доме весь в крови. Однако уже на следующий день, то есть в среду, мужчину выписали из больницы и отправился домой.
Ни один из жителей района, ни друг погибшего не могут представить себе причину, по которой кто-то так поступил с миролюбивым мужчиной.
Государственной полицией возбуждено уголовное дело.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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