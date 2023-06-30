"Кто за это все ответит, мы не знаем". Как жители Воронежской области пережили военный мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Военная колонна вагнеровцев объезжала Воронеж по трассе М-4 по левому берегу, не заезжая в центр города. Но если бы наемники все же въехали в город, им могли бы оказать сопротивление — проезд к зданиям ФСБ и МВД перекрыли двумя бетонными блоками, дежурил полицейский патруль.

В 10 утра в субботу источники в российских спецслужбах сообщили Би-би-си и агентству Reuters, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже. Официального подтверждения этому не последовало.

Примерно в то же время 50-летняя Лариса из села Верхний Мамон вышла из дома с ведром собирать землянику. Муж ехать в лес отказался, поэтому она пошла пешком на холм, где в высокой траве и кустах начала собирать ягоды.

Через Верхний Мамон проходит трасса М-4, по которой и двигалась военная колонна «Вагнера», село находится в 200 километрах от Воронежа. В социальных сетях писали, что во время движения колонны в сельском магазине скупали продукты, на заправках стояли очереди.

Дойдя до поля, Лариса увидела вертолет, который летел низко, на расстоянии примерно пяти метров от земли, даже трава на поле придавилась, рассказывает она. Женщина успела его хорошо рассмотреть. Ничего неожиданного в этом не было, вертолеты, по ее словам, летают туда-сюда постоянно, но этот вертолет выглядел иначе — длинный, графитового цвета.