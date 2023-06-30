Мигранты в Европе: Польша против новых правил от ЕС

Польша и Венгрия, наряду с Чехией, также отказались принять квоты на мигрантов, которые ЕС поспешно установил в 2015 году, когда более миллиона человек, в основном сирийцы, бежали от гражданской войны в Сирии. В 2020 году высший суд ЕС пришел к выводу, что эти страны, таким образом, не соблюдают законодательство блока.

Нелегальная иммиграция в ЕС растет. Пограничное агентство ЕС Frontex сообщило, что в период с января по май было совершено более 50 300 попыток нелегального въезда в ЕС. Это как минимум в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с 2017 года. Однако приток мигрантов в Европу ниже, чем в Турцию, Ливан или Иорданию. В то же время Польша заботится о примерно миллионе беженцев из Украины.

Венгрии и Польше вряд ли удастся добиться отмены новых правил, но их позиция, поддержанная другими государствами-членами, такими как Австрия, Дания и Швеция, помогла обеспечить, чтобы политика ЕС была сосредоточена на недопущении людей и депортации тех, кто не имеет права оставаться на территории страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал мнение, что в ЕС следует пускать только тех, кто имеет право на пребывание. "Мы не можем продолжать ситуацию, при которой люди без разрешений просто путешествовали по Европе и жили в неприемлемых условиях. Это одна из точек зрения, которая сейчас распространена в Европе. Нам просто нужно что-то делать", - рассказал журналистам Кристерссон.

Лидеры ЕС на саммите объявят, что они по-прежнему намерены ликвидировать сеть контрабандистов людей и устранить коренные причины нелегальной миграции, говорится в проекте заявления саммита, с которым ознакомилось агентство AP. Однако соглашение, против которого выступили Венгрия и Польша и на заключение которой ушло несколько лет, все еще нуждается в одобрении Европарламента. Законодатели настаивают на том, что страны должны принять обязательные квоты для беженцев, и эта позиция рискует сорвать сделку, если они не отступят.