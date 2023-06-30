Мигранты в Европе: Польша против новых правил от ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал в четверг, 29 июня, не допустить, чтобы правила Европейского союза (ЕС) в отношении миграции были навязаны Польше.
Он также сказал, что заблокирует любой план, который заставит страну принимать беженцев.
"Началась атака на Европу. Границы Европы не защищены. Безопасность жителей нашего континента находится под угрозой", - заявил премьер Польши в видеообращении. Он сказал, что порекомендует лидерам ЕС на саммите в Брюсселе "план безопасных границ".
Страны ЕС добились прогресса в реформе предоставления убежища в начале этого месяца, согласовав план разделения ответственности за нелегально въезжающих в Европу мигрантов. Страны, в которые мигранты прибывают первыми, должны обрабатывать их просьбы о предоставлении убежища, в то время как другие должны поддерживать их либо финансово, либо путем размещения мигрантов. Страны, которые отказываются принимать мигрантов, могут вместо этого платить 20 000 евро за каждого просителя убежища, которого они не принимают.
Соглашение было достигнуто квалифицированным большинством, состоящим не менее чем из 15 из 27 стран ЕС, в которых проживает не менее 65% населения ЕС. Против проголосовали только Польша и Венгрия, которые намерены оспорить юридическую силу этого решения на саммите.
Моравецкий заявил, что предложенный им план будет направлен против насильственного перемещения мигрантов, против нарушения принципа свободы и против санкций, наложенных Брюсселем на страны.
Польша и Венгрия, наряду с Чехией, также отказались принять квоты на мигрантов, которые ЕС поспешно установил в 2015 году, когда более миллиона человек, в основном сирийцы, бежали от гражданской войны в Сирии. В 2020 году высший суд ЕС пришел к выводу, что эти страны, таким образом, не соблюдают законодательство блока.
Нелегальная иммиграция в ЕС растет. Пограничное агентство ЕС Frontex сообщило, что в период с января по май было совершено более 50 300 попыток нелегального въезда в ЕС. Это как минимум в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с 2017 года. Однако приток мигрантов в Европу ниже, чем в Турцию, Ливан или Иорданию. В то же время Польша заботится о примерно миллионе беженцев из Украины.
Венгрии и Польше вряд ли удастся добиться отмены новых правил, но их позиция, поддержанная другими государствами-членами, такими как Австрия, Дания и Швеция, помогла обеспечить, чтобы политика ЕС была сосредоточена на недопущении людей и депортации тех, кто не имеет права оставаться на территории страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал мнение, что в ЕС следует пускать только тех, кто имеет право на пребывание. "Мы не можем продолжать ситуацию, при которой люди без разрешений просто путешествовали по Европе и жили в неприемлемых условиях. Это одна из точек зрения, которая сейчас распространена в Европе. Нам просто нужно что-то делать", - рассказал журналистам Кристерссон.
Лидеры ЕС на саммите объявят, что они по-прежнему намерены ликвидировать сеть контрабандистов людей и устранить коренные причины нелегальной миграции, говорится в проекте заявления саммита, с которым ознакомилось агентство AP. Однако соглашение, против которого выступили Венгрия и Польша и на заключение которой ушло несколько лет, все еще нуждается в одобрении Европарламента. Законодатели настаивают на том, что страны должны принять обязательные квоты для беженцев, и эта позиция рискует сорвать сделку, если они не отступят.
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