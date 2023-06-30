Фото ⟩ XXVII Праздник песни и танца: в Риге прошло чествование флагов

Сегодня в 14:00 в рижском Доме Латышского общества состоится чествование флагов Праздника песни и танца, в парке Праздника песни в 17:00 - чествование главных дирижеров, а в 19:00 на Домской площади предусмотрен концерт духовной музыки.

Галерея: Чествование флагов Праздника песни и танца

Планируется, что в рамках Праздника песни и танца пройдет 60 мероприятий на 20 площадках. В празднике примут участие 40 000 участников, а посетить его смогут не менее 500 000 желающих.