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Фото ⟩ XXVII Праздник песни и танца: в Риге прошло чествование флагов

rus.tvnet.lv/LETA
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Чествование флагов XXVII Праздника песни и танца
Чествование флагов XXVII Праздника песни и танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

С сегодняшнего дня, 30 июня, по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца, сообщили агентству LЕТА в Латвийском национальном культурном центре (LNKC).

Сегодня в 14:00 в рижском Доме Латышского общества состоится чествование флагов Праздника песни и танца, в парке Праздника песни в 17:00 - чествование главных дирижеров, а в 19:00 на Домской площади предусмотрен концерт духовной музыки.

Галерея: Чествование флагов Праздника песни и танца

Планируется, что в рамках Праздника песни и танца пройдет 60 мероприятий на 20 площадках. В празднике примут участие 40 000 участников, а посетить его смогут не менее 500 000 желающих.

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