Видео ⟩ На концертах Праздника песни будут запрещены детские коляски. Родители возмущены

"Родители сообщили нам, и это действительно хлопотно, но главное, чтобы родители были своевременно проинформированы, чтобы не случилось так, что вы приехали с маленьким ребенком в коляске, которую придется оставить отдельно и несколько часов держать ребенка на руках", - сказала руководитель родительской организации Mammām un tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня. Другая активистка же отмечает, что поиск няни на время мероприятия может потребовать от родителей отдельных ресурсов.

Сообщается, что коляски можно будет оставить в специально отведенном месте. Собственность будет охраняться и будет доступна во время мероприятия. Однако многие родители недовольны и тем, что об этом факте сообщили слишком поздно.

Решение о запрете колясок было принято главным образом из соображений безопасности, из-за массы людей и эвакуационных путей, которые во время мероприятия должны быть свободны, объясняет руководитель группы оперативного управления Праздника песни и танца Артис Велшс.

При посещении концертов также следует учитывать, что зрителям не разрешат проносить жидкости, но зато с собой можно взять пустые бутылки, которые можно будет наполнить водой на мероприятиях.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)