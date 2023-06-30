В Офисе Зеленского назвали условие, при котором он посетит саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский лично приедет на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе только в том случае, если его итоги будут приемлемы для Украины, заявил заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква.
На вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался на его выступление в парламенте, в котором глава Украины говорил о важности мужества в современном мире.
"Президент не поедет (...) на саммит, если его лидеры не проявят мужества, в то время как Украина борется против российской агрессии со всем своим мужеством, волей, силой и высоким боевым духом", - сказал он.
Жовква добавил, что украинскому президенту "нет смысла и времени" ехать на саммит в Вильнюс, если "не будет никакого результата".
По словам Жовквы, Киев хотел бы, чтобы саммит дал ответ на заявку о членстве Украины в НАТО, которая была подана 30 сентября прошлого года. "Эта заявка сейчас находится на столе лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом", - сказал Жовква.
Как напоминает Reuters, союзники Киева расходятся во мнениях о том, как быстро Украина должна вступить в НАТО, а некоторые страны Запада опасаются любых шагов, способных приблизить альянс к войне с Россией.
Украина же считает, что ее противостояние российскому вторжению демонстрирует то, что страна достойна членства в НАТО и показала себя в качестве ключевой части трансатлантической безопасности.
Зеленский ранее выражал понимание того, что Украина не может быть принята в НАТО, пока продолжается война с Россией, однако подчеркнул, что его страна должна получить на саммите конкретные указания о том, когда она сможет присоединиться к альянсу.
Ранее в Офисе Зеленского заявляли, что накануне саммита он примет решение, ехать ли ему в Вильнюс. Как полагает Reuters, неявка Зеленского может лишить Киев бесценного личного времени с лидерами верных сторонников Украины, т. к. окончательные итоги крупных саммитов часто становятся результатом длительных переговоров.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11 и 12 июля.
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