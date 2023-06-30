В Офисе Зеленского назвали условие, при котором он посетит саммит НАТО в Вильнюсе

На вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался на его выступление в парламенте, в котором глава Украины говорил о важности мужества в современном мире.

"Президент не поедет (...) на саммит, если его лидеры не проявят мужества, в то время как Украина борется против российской агрессии со всем своим мужеством, волей, силой и высоким боевым духом", - сказал он.

Жовква добавил, что украинскому президенту "нет смысла и времени" ехать на саммит в Вильнюс, если "не будет никакого результата".

По словам Жовквы, Киев хотел бы, чтобы саммит дал ответ на заявку о членстве Украины в НАТО, которая была подана 30 сентября прошлого года. "Эта заявка сейчас находится на столе лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом", - сказал Жовква.