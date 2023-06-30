Трамп: чтобы остановить войну, Украине, возможно, придется уступить часть территорий

Президент России Владимир Путин стал немного слабее в результате недавнего мятежа ЧВК "Вагнер", поэтому пришло время США попытаться договориться об урегулировании между Россией и Украиной, считает Трамп, собирающийся баллотироваться на президентских выборах в США в 2024 году. "Я хочу, чтобы люди перестали умирать в этой абсурдной войне", - сказал Трамп в интервью Reuters.

Экс-президент также не исключил, что Киеву, возможно, придется отдать часть своей территории России, чтобы остановить войну.

Как сказал Трамп, если бы он был президентом, все зависело бы от переговоров, и что украинцы, которые самоотверженно защищают свою землю, "заслуживают большой похвалы и уважения". "Нужен хороший посредник или переговорщик, но на данный момент его нет", - сказал экс-президент.

"Я думаю, что главное, что Соединенным Штатам сейчас нужно сделать, - это свести две стороны вместе и примирить Россию и Украину. Это можно сделать, пора это сделать, сблизить две стороны и заключить мир", - сказал Трамп.

Украинское руководство настаивает на том, что обязательным условием для переговоров с Москвой является полный вывод российских войск с международно признанной территории Украины, включая Крым, незаконно аннексированный РФ в 2014 году.

Россия, в свою очередь, считает, что переговоры могут начаться, если Киев признает "реалии на местах", то есть согласится отдать России оккупированные и аннексированные территории.