LIZDA потребует демиссии министра образования Чакши

Демиссия запрашивается, поскольку не выполнена просьба профсоюза принять поправки во всех необходимых правилах Кабинета министров о порядке финансирования педагогам, сообщила председатель LIZDA Инга Ванага.

Министерство предложило внести изменения после 15 августа, на что LIZDA категорически не согласился, так как самоуправления должны знать уже сейчас, какую зарплату предлагать молодым педагогам.

LIZDA также критикует Министерство образования за то, что не достигнуто соглашение о балансировании рабочей нагрузки педагогов в последующие годы.

В случае, если Чакша не уйдет с поста, правление профсоюза будет принимать решение о дальнейших действиях, в том числе о том, чтобы не начать работу 1 сентября.